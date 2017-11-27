В Семилуках назначили главного врача районной больницы
В Семилуках назначили главного врача районной больницы в понедельник, 27 ноября. Им стал бывший руководитель Нижнедевицкой райбольницы Алексей Акульшин.
В Семилуках назначили главного врача районной больницы в понедельник, 27 ноября. Им стал бывший руководитель Нижнедевицкой райбольницы Алексей Акульшин.
Первый заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Олег Минаков представил коллективу районной больницы Алексея Акульшина.
— Надеемся, с приходом нового руководителя ваше лечебное учреждение добьется значительных успехов, — отметил Олег Минаков.
Алексей Акульшин начнет работу в новой должности со знакомства с коллективом.
— Дверь моего кабинета открыта для всех. Приходите, делитесь проблемами, пожеланиями, высказывайте предложения. Рассчитываю на совместную плодотворную работу, — пояснил Алексей Акульшин.
Глава администрации Семилукского района Ирина Кокорева пообещала новому руководителю всестороннюю помощь и поддержку.
— Мои коллеги из Репьевского и Нижнедевицкого районов характеризуют Алексея Акульшина как профессионального врача и руководителя. Хочу пожелать ему плодотворной работы, а районной больнице — выхода на лидирующие позиции в регионе, — рассказала Ирина Кокорева.
Алексей Акульшин сменил на должности главного врача Семилукской райбольницы Николая Чернышова. Николай Чернышов возглавлял медучреждение с 7 апреля 2016 года. Он уволился с должности главного врача по собственному желанию, но продолжит работу в травматологическом отделении стационара больницы.
Справка РИА «Воронеж»
Алексей Акульшин родился в Репьевке в 1977 году. В 2000 году окончил лечебный факультет Воронежской медицинской академии имени Бурденко. Прошел интернатуру по хирургии, после которой пять лет работал хирургом в Репьевской ЦРБ. Был главным врачом Репьевской районной больницы девять лет. Алексей Акульшин возглавлял Нижнедевицкую районную больницу с 25 мая 2016 года. Женат. Имеет двоих детей.