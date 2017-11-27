В Башкирии в пещере Шульган-Таш обнаружен уникальный рисунок верблюда

Наскальная живопись и другие проявления изобразительного искусства древних людей раньше считались чертой предков человека, проникших на территорию Европы около 40 тысяч лет назад. Но палеонтологи и антропологи сегодня считают, что изобразительное искусство зародилось гораздо раньше, как минимум 100 тысяч лет назад. Самые известные примеры древней живописи в России находятся внутри Каповой пещеры. Предположительно, они были оставлены на стенах примерно 36 тысяч лет назад. Многие из изображений остаются скрытыми под наростами кальцита, часть находится в критическом состоянии. Сейчас российские и зарубежные ученые изучают их и пытаются найти способы спасти от уничтожения. Во время подобных работ, которые недавно проводил известный реставратор из Андорры Эдуаль Гийаме, ученым удалось найти уникальный рисунок верблюда. Уран-ториевый анализ отложений, покрывающих рисунок, показал, что его нанесли во времена верхнего палеолита, не раньше, чем 37 тысяч лет назад, но и не позже, чем 15 тысяч лет назад.

Рисунок верблюда найден на известном с конца 1970-х годов полихромном панно «Лошади и знаки». Как рассказал Владислав Житенёв, то, как нарисованы элементы картины, а также их расположение, говорит о том, что оно было написано художниками, знакомыми с традициями искусства каменного века, возникшими на территории юга современной Франции и севера Испании. Эта часть Европы была одним из «очагов цивилизации» во времена последнего наступления ледников и являлась самым густонаселенным районом Земли примерно 20−37 тысяч лет назад.

Верблюды на европейских наскальных рисунках не встречаются, их можно увидеть лишь в пещерах Монголии и Игнатьевской пещере, расположенной относительно недалеко от Каповой, подчеркивает ученый. Это говорит о том, что художественные традиции развивались самостоятельно на территории Южного Урала и впоследствии переплелись с художественными «ноу-хау» из Франции.

«Рисунок верблюда не имеет аналогов в изобразительных комплексах пещер Франции и Испании, но имеет некоторое сходство с фигурой верблюда из Игнатьевской пещеры в Челябинской области. Теперь он, вероятно, становится значимым образом верхнепалеолитического пещерного бестиария Южного Урала», — сообщил Житенёв.