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16:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Облздрав рассказал, какими редкими именами волгоградцы называли детей

С 16 по 22 ноября в Волгоградской области родилось 225 мальчиков и 221 девочка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облздраве, за неделю в регионе появилось на свет восемь двоен.

По сведениям, представленным отделами ЗАГС муниципальных районов, популярными именами при регистрации рождения детей являлись: Алексей, Виктор, Даниил, Матвей, Михаил, Павел, Федор, Алена, Анастасия, Вероника, Елизавета, Ксения, Милана, Татьяна.

Попались за минувшую неделю и такие редкие имена, как Богдан, Диомин, Радомир, Ростислав, Филипп, Аделина, Аида, Златослава, Николь, Пелагея, Элла.

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