Облздрав рассказал, какими редкими именами волгоградцы называли детей
С 16 по 22 ноября в Волгоградской области родилось 225 мальчиков и 221 девочка.
С 16 по 22 ноября в Волгоградской области родилось 225 мальчиков и 221 девочка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облздраве, за неделю в регионе появилось на свет восемь двоен.
По сведениям, представленным отделами ЗАГС муниципальных районов, популярными именами при регистрации рождения детей являлись: Алексей, Виктор, Даниил, Матвей, Михаил, Павел, Федор, Алена, Анастасия, Вероника, Елизавета, Ксения, Милана, Татьяна.
Попались за минувшую неделю и такие редкие имена, как Богдан, Диомин, Радомир, Ростислав, Филипп, Аделина, Аида, Златослава, Николь, Пелагея, Элла.