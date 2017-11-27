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16:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Родительский форум пройдет в Воронеже 2 декабря

Третий Воронежский родительский форум состоится в бизнес-инкубаторе Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (улица 20-летия Октября, 84) в субботу, 2 декабря.

Источник: РИА "Воронеж"

Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00, сообщили организаторы. Вход в бизнес-инкубатор — с улицы Красноармейской. Тема форума — безопасность. Гости обсудят безопасность в интернете, в школьном коллективе, а также психологическую безопасность детей. Кроме того, на форуме затронут тему финансовой грамотности и безопасности физиологического развития. В форуме примут участие родители учеников первых — седьмых классов, члены родительских комитетов и организаторы школьных мероприятий, а также представители городских школ, вузов и бизнес-компаний.

С 10:00 до 11:00 пройдут регистрация и выставка партнеров форума. Открытие родительского форума запланировали на 11:00. С 11:00 до 13:00 также пройдет панельная дискуссия с участием экспертов. С 13:00 до 14:30 будут работать открытые дискуссионные площадки. С 14:30 до 15:00 состоится открытый круглый стол.

Организаторы форума — Детская общественная организация «Искра», Общественная палата Воронежской области при поддержке управления образования и молодежной политики Воронежа.

Воронежский родительский форум проводят с 2016 года в целях организации встречи и выстраивания диалога родителей, власти и специалистов в области образования и воспитания школьников.

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