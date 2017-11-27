Родительский форум пройдет в Воронеже 2 декабря
Третий Воронежский родительский форум состоится в
Третий Воронежский родительский форум состоится в
Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00, сообщили организаторы. Вход в
С 10:00 до 11:00 пройдут регистрация и выставка партнеров форума. Открытие родительского форума запланировали на 11:00. С 11:00 до 13:00 также пройдет панельная дискуссия с участием экспертов. С 13:00 до 14:30 будут работать открытые дискуссионные площадки. С 14:30 до 15:00 состоится открытый круглый стол.
Организаторы форума — Детская общественная организация «Искра», Общественная палата Воронежской области при поддержке управления образования и молодежной политики Воронежа.
Воронежский родительский форум проводят с 2016 года в целях организации встречи и выстраивания диалога родителей, власти и специалистов в области образования и воспитания школьников.