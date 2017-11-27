Дублер проспекта Гагарина будет отремонтирован по решению суда

Источник: РИА "Новости"

Ранее прокуратура выявила, что дорога вдоль проспекта Гагарина в районе бассейна «Дельфин» и участок от Краснозвездной до Дворца спорта не содержались надлежащим образом, отчего на проезжей части появились множественные ямы и выбоины.

После внесенного прокуратурой представления администрация Советского района ямы засыпала, однако прокуратура сочла эти меры недостаточными и обратилась в суд.

Пока иск рассматривался судом, дорогу в районе «Дельфина» отремонтировали, но проезжая часть дороги от ул. Краснозвездной до остановки «Дворец Спорта» так и осталась в ужасном состоянии.