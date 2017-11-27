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16:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Дублер проспекта Гагарина будет отремонтирован по решению суда

Дублер проспекта Гагарина между улицей Краснозвездной и остановкой «Дворец спорта» будет отремонтирован по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода.

Источник: РИА "Новости"

Ранее прокуратура выявила, что дорога вдоль проспекта Гагарина в районе бассейна «Дельфин» и участок от Краснозвездной до Дворца спорта не содержались надлежащим образом, отчего на проезжей части появились множественные ямы и выбоины.

После внесенного прокуратурой представления администрация Советского района ямы засыпала, однако прокуратура сочла эти меры недостаточными и обратилась в суд.

Пока иск рассматривался судом, дорогу в районе «Дельфина» отремонтировали, но проезжая часть дороги от ул. Краснозвездной до остановки «Дворец Спорта» так и осталась в ужасном состоянии.

Решением суда на администрацию Советского района возложены обязанности по производству ремонта этого участка.

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