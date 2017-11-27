Радиационный мониторинг ежедневно ведется в 30 пунктах Челябинской области — Роспотребнадзор

В ведомстве уточнили, что управление пользуется данными радиационного контроля, который предоставляют Уральское отделение Росгидромета, а также Центр эпидемиологии Челябинской области.

«В случае выявления радиационной ситуации в течение суток информируются Роспотребнадзор и правительство области. При этом правительство создает межведомственную комиссию по ликвидации радиационной ситуации, а также должны оповестить население», — пояснили в пресс-службе.

В этом случае специалисты Роспотребнадзора будут контролировать радиоактивный фон в регионе до полной ликвидации ЧС, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в конце сентября было зафиксировано повышение концентрации рутения-106 в России, Польше, Румынии, Болгарии, Украине. При этом зафиксированная в воздухе концентрация рутения-106 не превышала предельно допустимой концентрации, сообщал Росгидромет. Источник рутения-106 пока не определен.

При этом немецкое ведомство по радиационной защите полагает, что с высокой вероятностью источник выброса находился на Южном Урале.