Новые детские площадки обустроят в ростовском парке «Дружба»
Новые детские площадки должны обустроить в ростовском парке «Дружба».
Новые детские площадки должны обустроить в ростовском парке «Дружба».
Согласно информации из официальных источников, о благоустройстве площадок в парке попросила ростовчанка в ходе проведенного донским губернатором Василием Голубевым приема граждан.
До конца года в парке планируется оборудовать две новые детские площадки.
На создание одной из них, предназначенную для детей с ограниченными возможностями здоровья, планируется затратить около 1 млн рублей.
Вторую площадку оборудуют взамен вышедшей из строя.