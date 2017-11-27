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16:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Новые детские площадки обустроят в ростовском парке «Дружба»

Новые детские площадки должны обустроить в ростовском парке «Дружба».

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, о благоустройстве площадок в парке попросила ростовчанка в ходе проведенного донским губернатором Василием Голубевым приема граждан.

До конца года в парке планируется оборудовать две новые детские площадки.

На создание одной из них, предназначенную для детей с ограниченными возможностями здоровья, планируется затратить около 1 млн рублей.

Вторую площадку оборудуют взамен вышедшей из строя.

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