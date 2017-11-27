Новые детские площадки обустроят в ростовском парке «Дружба»

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, о благоустройстве площадок в парке попросила ростовчанка в ходе проведенного донским губернатором Василием Голубевым приема граждан.

До конца года в парке планируется оборудовать две новые детские площадки.

На создание одной из них, предназначенную для детей с ограниченными возможностями здоровья, планируется затратить около 1 млн рублей.