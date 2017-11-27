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16:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мужу удалившей грудь екатеринбурженки запретили усыновлять детей

Изъятых из семьи ранее.

Муж екатеринбурженки Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей после операции по удалению груди, не смог добиться разрешения на усыновление. Мужчине не разрешили взять из детдома ранее отнятых детей. Об этом сообщил адвокат семьи Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook, передает «Уралинформбюро».

Опеку не удовлетворили все положительные характеристики мужчины: должность замдиректора в коммерческой фирме, наличие квартиры и загородного дома, хорошее здоровье. Сотрудники органов посчитали, что мужчина «не имеет дохода, обеспечивающего усыновленным детям прожиточный минимум, установленный в Свердловской области».

Стоит напомнить, что в августе опека отняла двух приемных детей у семьи. Юлия Савиновских на тот момент перенесла операцию по удалению груди. Власти посчитали, что женщина планирует сменить пол. Семья обратилась в суд, но проиграла дело, после чего была подана апелляция. Заседание назначено на 6 декабря.

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