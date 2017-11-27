Билеты на лайнер «Князь Владимир» в 2018 году подорожают в среднем на 7%

Источник: РИА "Новости"

«Мы начинаем навигацию с 27 апреля и вместо 18 круизов (по итогам этого года) у нас будет 24 круизных захода в Ялту и Севастополь. Маршрут тот же — Сочи, Новороссийск, Ялта, Севастополь», — сказал он.

По словам Лаврищева, в следующем году планируется более чем в два раза увеличить количество пассажиров лайнера.

«Если в эту навигацию мы перевезли порядка 5,2 тыс круизных пассажиров, то на следующую навигацию поставили задачу перевезти 12,5−13 тыс за счет увеличения загрузки судна. Если сейчас у нас загрузка получилась 48%, то на следующий год мы планируем 70−80%», — подчеркнул он.

При этом стоимость круиза на «Князе Владимире» в 2018 году в среднем вырастет на 7%.

В этом году минимальный билет стоил около 27 тыс рублей. «Экономика круиза тяжелая. На следующую навигацию мы в среднем планируем повысить стоимость круиза на 7%. При этом низшие ценовые диапазоны мы предполагаем или совсем не трогать или поднять минимально», — пояснил Лаврищев.

Говоря о возможно продлении круиза до Стамбула, Лаврищев отметил, что переговоры с турками проходят тяжело. «Пока ничего нового сказать не могу», — отметил гендиректор «Росморпорта».