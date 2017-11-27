Билеты на лайнер «Князь Владимир» в 2018 году подорожают в среднем на 7%

«Мы начинаем навигацию с 27 апреля и вместо 18 круизов (по итогам этого года) у нас будет 24 круизных захода в Ялту и Севастополь. Маршрут тот же — Сочи, Новороссийск, Ялта, Севастополь», — сказал он.
По словам Лаврищева, в следующем году планируется более чем в два раза увеличить количество пассажиров лайнера.
«Если в эту навигацию мы перевезли порядка 5,2 тыс круизных пассажиров, то на следующую навигацию поставили задачу перевезти 12,5−13 тыс за счет увеличения загрузки судна. Если сейчас у нас загрузка получилась 48%, то на следующий год мы планируем 70−80%», — подчеркнул он.
При этом стоимость круиза на «Князе Владимире» в 2018 году в среднем вырастет на 7%.
В этом году минимальный билет стоил около 27 тыс рублей. «Экономика круиза тяжелая. На следующую навигацию мы в среднем планируем повысить стоимость круиза на 7%. При этом низшие ценовые диапазоны мы предполагаем или совсем не трогать или поднять минимально», — пояснил Лаврищев.
Говоря о возможно продлении круиза до Стамбула, Лаврищев отметил, что переговоры с турками проходят тяжело. «Пока ничего нового сказать не могу», — отметил гендиректор «Росморпорта».
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья круизный лайнер «Князь Владимир» отправился 11 июня из Сочи, 13 июня он был в Ялте, а 15 — в Севастополе. Недельный круиз проходит по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Пассажиры могут, помимо Сочи, начинать и заканчивать круиз в Новороссийске, Ялте и Севастополе. Стоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты. Всего на судне доступно 337 кают. Лайнер вмещает около 800 пассажиров и 230 членов экипажа.