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16:32 (мск), источник: Фонтанка

В ГУ МЧС опасаются очередного «дня жестянщика» во вторник

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выступило с предупреждением — во вторник спасатели ожидают ухудшения дорожной ситуации, которое может обернуться очередным «днём жестянщика».

«По прогнозу ФГБУ “Северо-Западное УГМС”, ночью и утром 28 ноября на дорогах ожидается гололедица», — говорится в сообщении ведомства от 27 ноября.

По данным Гидрометцентра, 28 ноября в Северной столице температура воздуха ночью будет в пределах −1…+1 градусов, а днем поднимется до 0…+2. Ветер будет южным и умеренным, осадков не прогнозируется.

Отметим, что уже сегодня утренние заморозки дали о себе знать десятком мелких аварий, которые происходили по всему городу из-за тонкой корки льда на асфальте.

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