В ГУ МЧС опасаются очередного «дня жестянщика» во вторник

«По прогнозу ФГБУ “Северо-Западное УГМС”, ночью и утром 28 ноября на дорогах ожидается гололедица», — говорится в сообщении ведомства от 27 ноября.

По данным Гидрометцентра, 28 ноября в Северной столице температура воздуха ночью будет в пределах −1…+1 градусов, а днем поднимется до 0…+2. Ветер будет южным и умеренным, осадков не прогнозируется.