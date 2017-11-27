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16:56 (мск), источник: Калининград.Ru

На площади Победы в Калининграде начали устанавливать новогоднюю ёлку

На площади Победы начался монтаж главной новогодней ёлки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас подрядчики собирают каркас искусственной ели. По договору с мэрией работники компании «Мольберт и братья» должны полностью завершить монтаж и украшение до 10 декабря.

Искусственная ель простоит в центре Калининграда в течение новогодних и рождественских праздников до 22 января.

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