На площади Победы в Калининграде начали устанавливать новогоднюю ёлку
На площади Победы начался монтаж главной новогодней ёлки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На площади Победы начался монтаж главной новогодней ёлки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Сейчас подрядчики собирают каркас искусственной ели. По договору с мэрией работники компании «Мольберт и братья» должны полностью завершить монтаж и украшение до 10 декабря.
Искусственная ель простоит в центре Калининграда в течение новогодних и рождественских праздников до 22 января.