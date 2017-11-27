«Самарские коммунальные системы» ведут реконструкцию очистных сооружений

«Самарские коммунальные системы» с 2013 года ведут реконструкцию городских очистных канализационных сооружений. В инвестиционной программе СКС, которая рассчитана до 2019 года, на их модернизацию заложено более миллиарда рублей.

Первым этапом реконструкции стала замена воздуходувок — оборудования, которое подаёт сжатый воздух в резервуары — аэротенки — со сточными водами, где стоки перемешиваются с активным илом и происходит биологическая очистка. Аэротенки также реконструируются, полностью меняется вся система аэрации.

В ноябре 2017 года в рамках производственной программы завершился очередной этап: установлены и введены в эксплуатацию мембранные дисковые аэраторы производства российской группы компаний «ВиВ».