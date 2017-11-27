Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Собянин рассказал о 15 млн «лишних» россиян
Как обманывают с новыми деньгами
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Умер актер Николай Годовиков
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Кадыров сказал, почему хочет уйти в отставку - СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл
Княгиня Шарлен затмила всех на спортивной премии в Монако
Пугачева ответила на обвинения в повторном венчании - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
16:32 (мск), источник: Volga News

«Самарские коммунальные системы» ведут реконструкцию очистных сооружений

2700 новых аэраторов установлены на городских очистных канализационных сооружениях Самары.

«Самарские коммунальные системы» с 2013 года ведут реконструкцию городских очистных канализационных сооружений. В инвестиционной программе СКС, которая рассчитана до 2019 года, на их модернизацию заложено более миллиарда рублей.

Первым этапом реконструкции стала замена воздуходувок — оборудования, которое подаёт сжатый воздух в резервуары — аэротенки — со сточными водами, где стоки перемешиваются с активным илом и происходит биологическая очистка. Аэротенки также реконструируются, полностью меняется вся система аэрации.

В ноябре 2017 года в рамках производственной программы завершился очередной этап: установлены и введены в эксплуатацию мембранные дисковые аэраторы производства российской группы компаний «ВиВ».

Благодаря этому оборудованию воздух подается самым эффективным для бактерий образом, что позволяет продлить жизнь и улучшить деятельность микроорганизмов. Новые аэраторы отличаются повышенной прочностью и существенно улучшают качество и надёжность очистки сточных вод, а также повышают энергоэффективность сооружений биологической очистки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Наиля Сафаева: "Кардинальных перемен и революций я не планирую"
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
Эксперты составили рейтинг самых «трезвых» регионов России
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь