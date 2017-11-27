Стеклоомывающей жидкостью со смертельным ядом торгуют в Нижегородской области

Покупка контрафактной стеклоомывающей жидкости для машины может закончиться смертью водителя и его пассажиров. Об этом предупреждают специалисты Роспортебнадзора.

— Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, — предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. — Метиловый спирт (метанол) — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать отравление со смертельным исходом.

Смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов. Для тяжелого отравления, из-за которого можно ослепнуть, достаточно всего 5−10 граммов ядовитого вещества.