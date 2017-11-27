Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: 87-летний актер Краско планирует стать отцом в шестой раз
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Родные порезавшего себя в СИЗО жителя Дагестана заявили о пытках
Армения лишится права поставлять «коньяк» в Евросоюз
"Ничего криминального": бизнесмен из Копейска о жалобе Галустяна
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: Цымбалюк-Романовская обчистила банковский счет Джигарханяна
Алина Кабаева поразила всех кожаным костюмом
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Актер Олег Табаков попал в реанимацию в Москве
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
18-летняя дочь Риз Уизерспун дебютировала на светском балу
Пугачева ответила на обвинения в повторном венчании - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10Самые дорогие в мире картины
18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Стеклоомывающей жидкостью со смертельным ядом торгуют в Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области просит автомобилистов внимательные выбирать стеклоомывающую жидкость из-за опасности отравления.

Покупка контрафактной стеклоомывающей жидкости для машины может закончиться смертью водителя и его пассажиров. Об этом предупреждают специалисты Роспортебнадзора.

— Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, — предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. — Метиловый спирт (метанол) — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать отравление со смертельным исходом.

Смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов. Для тяжелого отравления, из-за которого можно ослепнуть, достаточно всего 5−10 граммов ядовитого вещества.

Специалисты Роспортребнадзора в течение года исследовали более 38 стеклоомывающих жидкостей. И в 70% содержание метанола превышало допустимый уровень. Итог проверки — 43 штрафа на сумму около двух млн.рублей, по решению суда конфисковано более 1 тыс. литров метанолсодержащих стеклоомывающих жидкостей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Допинговый скандал: кто против российских спортсменов, а кто за них
Наиля Аскер-Заде спросила главу Чечни об исламе и революции
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Сечин против Улюкаева: чем различаются показания
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой
День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
ФИФА рассказала о подробностях жеребьевки ЧМ-2018 Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь