Стеклоомывающей жидкостью со смертельным ядом торгуют в Нижегородской области
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области просит автомобилистов внимательные выбирать стеклоомывающую жидкость
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области просит автомобилистов внимательные выбирать стеклоомывающую жидкость
Покупка контрафактной стеклоомывающей жидкости для машины может закончиться смертью водителя и его пассажиров. Об этом предупреждают специалисты Роспортебнадзора.
— Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, — предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. — Метиловый спирт (метанол) — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать отравление со смертельным исходом.
Смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов. Для тяжелого отравления,
Специалисты Роспортребнадзора в течение года исследовали более 38 стеклоомывающих жидкостей. И в 70% содержание метанола превышало допустимый уровень. Итог проверки — 43 штрафа на сумму около двух млн.рублей, по решению суда конфисковано более 1 тыс. литров метанолсодержащих стеклоомывающих жидкостей.