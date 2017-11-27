Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
8 секретов стройности японцев
Глава спецслужб ЛНР объявил себя новым главой республики
Как обманывают с новыми деньгами
Бизнесмен из Копейска ответил на жалобу Галустяна
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Умер актер Николай Годовиков
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кадыров сказал, почему хочет уйти в отставку - СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Наталья Водянова удивила поклонников новым цветом волос
Армен Джигарханян официально развелся
Пугачева ответила на обвинения в повторном венчании - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8На Бали проснулся вулкан Агунг
17:07 (мск), источник: Informburo.kz

В Казахстане начнут готовить сильных моряков, чтобы войти в международный белый список

В Казахстане не хватает отечественных моряков для работы на крупных судах. Меры по развитию системы по подготовке моряков обсудили в портовом Актау, сообщается на сайте МИР РК.

Источник: Informburo.kz

Эксперты отмечают, что этот вопрос стоит особенно остро в свете намерений Казахстана войти в «белый список» Международной морской организации. Сейчас в Казахстане зарегистрировано порядка 300 судов, где работают всего 52% из 1,5 тысяч человек личного состава.

В МИР РК заявили, что отрасль испытывает нехватку отечественных моряков. Между тем, кадры готовят только в трёх вузах Казахстана, где в текущем году обучается всего 400 человек. Что касается тренажёрных центров, сегодня практически все моряки и студенты проходят подготовку в России и Азербайджане. В этой связи на базе компании ТОО «Ескерткыш Кызмет Казахстан», имеющей тренажерные центры в Атырау и Баутино, подписан меморандум с учебными заведениями.

Освидетельствование учебных заведений и тренажёрных центров доверили уполномоченной организации «Российскому морскому регистру судоходства». До заключения указанных соглашений морскими администрациями прикаспийских стран будет проведён аудит на предмет соответствия казахстанской системы подготовки моряков международным стандартам.

Между тем на 2018 год запланировано прохождение плавательной практики 220 учащимися. На эти цели МОН РК выделит порядка 120 млн тенге.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь