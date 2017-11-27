В Казахстане начнут готовить сильных моряков, чтобы войти в международный белый список

Эксперты отмечают, что этот вопрос стоит особенно остро в свете намерений Казахстана войти в «белый список» Международной морской организации. Сейчас в Казахстане зарегистрировано порядка 300 судов, где работают всего 52% из 1,5 тысяч человек личного состава.

В МИР РК заявили, что отрасль испытывает нехватку отечественных моряков. Между тем, кадры готовят только в трёх вузах Казахстана, где в текущем году обучается всего 400 человек. Что касается тренажёрных центров, сегодня практически все моряки и студенты проходят подготовку в России и Азербайджане. В этой связи на базе компании ТОО «Ескерткыш Кызмет Казахстан», имеющей тренажерные центры в Атырау и Баутино, подписан меморандум с учебными заведениями.