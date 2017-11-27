В Казахстане начнут готовить сильных моряков, чтобы войти в международный белый список

Эксперты отмечают, что этот вопрос стоит особенно остро в свете намерений Казахстана войти в «белый список» Международной морской организации. Сейчас в Казахстане зарегистрировано порядка 300 судов, где работают всего 52% из 1,5 тысяч человек личного состава.
В МИР РК заявили, что отрасль испытывает нехватку отечественных моряков. Между тем, кадры готовят только в трёх вузах Казахстана, где в текущем году обучается всего 400 человек. Что касается тренажёрных центров, сегодня практически все моряки и студенты проходят подготовку в России и Азербайджане. В этой связи на базе компании ТОО «Ескерткыш Кызмет Казахстан», имеющей тренажерные центры в Атырау и Баутино, подписан меморандум с учебными заведениями.
Освидетельствование учебных заведений и тренажёрных центров доверили уполномоченной организации «Российскому морскому регистру судоходства». До заключения указанных соглашений морскими администрациями прикаспийских стран будет проведён аудит на предмет соответствия казахстанской системы подготовки моряков международным стандартам.
Между тем на 2018 год запланировано прохождение плавательной практики 220 учащимися. На эти цели МОН РК выделит порядка 120 млн тенге.