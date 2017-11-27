Полицейские Астаны впервые выявляли должников по штрафам через Bluetooth

«На сегодняшний день личный состав ДВД выявил более 255 тысяч административных правонарушений, по 196 тысячам вынесены постановления в виде штрафов на сумму более 2 млрд тенге. Уже взыскано около 1 млрд 250 млн тысяч тенге. Процент оплаченных штрафов по городу Астана составляет 50%. Виду того, что процент по республике составляет около 56%, нами в целях взыскания и привлечения к наказанию проводится данное ОПМ», — отметил заместитель начальника управления административной полиции города Астаны Нурлан Уваев.

Десять экипажей в составе инспекторов дорожной полиции и судебных исполнителей патрулируют город с 27 ноября. Они будут работать в тех точках, где выявляются основные правонарушения. Подключиться к системе «Сергек» инспектор может с планшета через Bluetooth, находясь недалеко от самой камеры.

По словам Нурлана Уваева, сейчас таких планшетов, которые могут подключиться к системе всего 50. Однако на следующей неделе в Управление административной полиции должно поступить ещё 220 штук.

После активации в приложении откроется карта на которой будут видны все камеры системы «Сергек», а красный кружочек будет означать, что вы подключены к одной из них и программа автоматически начинает отправлять уведомления, в которых имеется информация о автомобиле, его владельце, имеющихся правонарушениях и штрафах.

Отследив машину, полицейский останавливает её и вручает водителю уведомление о неоплаченных штрафах. Если же у владельца имеется задолженность по алиментам или другие административные правонарушения судебный исполнитель может принять решение поместить автомобиль на спецстоянку.

Кроме того в рамках ОПМ «Борышкер — 2017», участковые инспектора полиции будут раздавать предписания владельцем авто, у которых имеются нарушения. Кроме того, уведомления будут доставляться посредством ЕРЦ.

С 15 сентября в Астане начала функционировать система штрафов для нарушителей ПДД, зафиксированных сертифицированным оборудованием фото- и видеофиксации «Сергек».