Определены самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России
Самым «пьющим» регионом России стала Магаданская область, а самым «трезвым» — Чечня. Позиции
Самым «пьющим» регионом России стала Магаданская область, а самым «трезвым» — Чечня. Позиции
Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг самых «трезвых» и самых «пьющих» регионов России. Рейтинг за 2017 год опубликован на сайте проекта. Чем выше позиция в рейтинге, тем менее пьющим его считают эксперты.
Согласно итогам исследования, в 2017 году самыми «трезвыми» регионами признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Высокие позиции в рейтинге заняли также
Наиболее пьющим регионом признана Магаданская область, за ней следуют Ненецкий автономный округ и Бурятия. В топ-10 пьющих регионов вошли также Чукотка, Пермский край и Нижегородская область.
Москва и
При этом в Московской и Ленинградской областях показатели улучшились. Так, в 2017 году Подмосковье занимает 42-ю строку (в 2016 году — 56-ю), а Ленинградская — 26-ю (годом ранее — 36-е место).
При расчете позиции региона в рейтинге учитывалось число умерших от алкоголя, число людей, которые состоят в медучреждениях с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», а также число правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
Также учитывалось количество проданного в регионах алкоголя (эксперты учитывали продажи крепких
Команда специалистов, в которую входят социологи, юристы, экономисты, историки и журналисты, подготовила рейтинг в третий раз. Предыдущие выпуски выходили в 2015 и в 2016 году.
В июне Роспотребнадзор подготовил собственный рейтинг «пьющих» регионов на основании данных о продаже алкоголя в стране.
По оценке ведомства, меньше всего алкоголя в прошлом году было куплено в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии и Чечне этот показатель составил 0,1 л на душу населения, в
Лидером стала Магаданская область, где в среднем объем продаж составил 14,1 л чистого спирта на душу населения. В тройку также попали Москва и Сахалинская область.
Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков тогда отмечал, что данные Роспотребнадзора отражают не модель потребления, а структуру продаж алкоголя в стране. По его словам, этот рейтинг не учитывает, что сельские жители меньше покупают алкогольные напитки в магазинах, потому что сами производят самогон, который статистика не учитывает. В свою очередь в Москве и Московской области люди не так часто употребляют суррогаты, потому что в столице у людей больше возможностей купить легальный алкоголь.