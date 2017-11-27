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17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Ракету «Союз-2.1б», произведенную в Самаре, завтра запустят в космос

Пуск назначил на 8:41 по Московскому времени с космодрома «Восточный».

Ракета-носитель «Союз-2» этапа 1б разработки и производства АО «РКЦ «Прогресс», разгонный блок «Фрегат», космический аппарат «Метеор-М» № 2−1 и малые космические аппараты попутной нагрузки завтра запустят с космодрома «Восточный». Пуск должен состояться в 8:41 по Московскому времени.

Это второй запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с нового российского гражданского космодрома «Восточный». Напомним, первый запуск состоялся 28 апреля 2016 года. Ракетой-носителем «Союз-2» этапа 1а были успешно выведены ОТ МКА «Аист-2Д» и КА «Ломоносов».

Этот запуск станет 1880 для ракет-носителей, разработанных и изготовленных АО «РКЦ «Прогресс».

Напомним, АО «РКЦ «Прогресс» участвовал в создании космодрома «Восточный» с самого начала. Также предприятие привезло и ввело в эксплуатацию комплекты наземно-технологического оборудования для подготовки ракет-носителей типа «Союз-2» и блока выведения БВ «Волга» на техническом и стартовом комплексах.

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