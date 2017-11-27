Ракету «Союз-2.1б», произведенную в Самаре, завтра запустят в космос

Ракета-носитель «Союз-2» этапа 1б разработки и производства АО «РКЦ «Прогресс», разгонный блок «Фрегат», космический аппарат «Метеор-М» № 2−1 и малые космические аппараты попутной нагрузки завтра запустят с космодрома «Восточный». Пуск должен состояться в 8:41 по Московскому времени.

Это второй запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с нового российского гражданского космодрома «Восточный». Напомним, первый запуск состоялся 28 апреля 2016 года. Ракетой-носителем «Союз-2» этапа 1а были успешно выведены ОТ МКА «Аист-2Д» и КА «Ломоносов».

Этот запуск станет 1880 для ракет-носителей, разработанных и изготовленных АО «РКЦ «Прогресс».