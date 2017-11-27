В Воронеже водитель «Хаммера» перегородил своей машиной вход в детсад

Воронежцы сфотографировали «идеальную», по их мнению, парковку у детского сада № 18 на улице Феоктистова. Там черный «Хаммер» встал прямиком у входа, оставив лишь небольшое расстояние перед лестницей. Примечательно, что тут же на стене написано, что машины здесь ставить нельзя. Есть и еще одна надпись: «Возможен сход снега». Но ни одно из предупреждений на владельца крутого авто не подействовало.

Горожане неоднозначно оценили этот инцидент в социальных сетях:

— Детишки нынче модные, — пошутил пользователь Boris Boriskin.

— Там иначе не припарковаться, надо было общий план фоткать, там все так стоят, — написал Максим Спицын.

— Где же наш надзор, вот где он нужен, — в то же время прокомментировал Михаил Донской.