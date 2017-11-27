В Краснодаре прошел турнир памяти воинов-кубанцев

— Я уверен, что и в следующем году — в дни празднования 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, вы и ваши ученики примете участие в юбилейных мероприятиях, — обратился к гостям и участникам турнира замруководителя ведомства.