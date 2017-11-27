В Краснодаре прошел турнир памяти воинов-кубанцев
Краевой турнир посвятили памяти
Краевой турнир посвятили памяти
Как подчеркнул заместитель директора департамента внутренней политики региона Петр Халанский, молодежь помнит и чтит историю страны и края.
— Я уверен, что и в следующем году — в дни празднования 75-летия освобождения Краснодарского края от
Петр Халанский от имени губернатора также поблагодарил
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре наградили лучших спортивных журналистов Кубани. Краевая федерация спортивных журналистов отметила редактора и корреспондента «Комсомольской правды — Кубань».