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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре прошел турнир памяти воинов-кубанцев

Краевой турнир посвятили памяти воинов-кубанцев, павших при выполнении воинского долга в Республике Афганистан, локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Как подчеркнул заместитель директора департамента внутренней политики региона Петр Халанский, молодежь помнит и чтит историю страны и края.

— Я уверен, что и в следующем году — в дни празднования 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, вы и ваши ученики примете участие в юбилейных мероприятиях, — обратился к гостям и участникам турнира замруководителя ведомства.

Петр Халанский от имени губернатора также поблагодарил ветеранов-афганцев за активную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре наградили лучших спортивных журналистов Кубани. Краевая федерация спортивных журналистов отметила редактора и корреспондента «Комсомольской правды — Кубань».

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