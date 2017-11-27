Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: 87-летний актер Краско планирует стать отцом в шестой раз
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
В Киеве заявили об объявлении в розыск российского бизнесмена
В России могут ввести налог на смерть
"Ничего криминального": бизнесмен из Копейска о жалобе Галустяна
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: Цымбалюк-Романовская обчистила банковский счет Джигарханяна
Алина Кабаева поразила всех кожаным костюмом
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кадыров на вопрос об отставке: Пришло мое время
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
18-летняя дочь Риз Уизерспун дебютировала на светском балу
Пугачева ответила на обвинения в повторном венчании - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10Самые дорогие в мире картины
18:11 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородские госавтоинспекторы будут учить детей кататься на гироскутерах

Сотрудники Госавтоинспекции познакомят нижегородских школьников с безопасным катанием на гиросткутерах. Об этом УГИБДД ГУ МВД РФ по региону сообщило 27 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, обучение будет проводиться в рамках образовательного проекта «ДисСкус» (сокращенно от «дискуссия о скутере»). Во время курса опытные «наездники» гироскутеров познакомят школьников с правилами безопасной эксплуатации современного электрического транспорта малой мощности.

«Последние годы выплеснули на улицы массу нового, доселе невиданного, электротранспорта. При этом в правилах дорожного движения отсутствуют требования к водителям подобных транспортных средств. Школьникам преподадут основные “заповеди” безопасной езды: не кататься в нетрезвом состоянии, не перевозить пассажиров, не ездить по дорогам общего пользования, выбирать подобающую обувь. “ДисСкус” дает возможность опытным “наездников” поделится знаниями с теми, кто еще только думает попросить гироскутер у Деда Мороза», — отмечается в сообщении.

«Интерес молодежи к маломощному электротранспорту растет. Поэтому пусть лучше дети познакомятся с гиросутерами в безопасных условиях школьных спортзалов и решают для себя, стоит ли им становится поклонниками новомодного увлечения», — один из организаторов проекта, начальник отдела пропаганды БДД полковник полиции Игорь Михайлушкин.

Первые занятия проекта «ДисСкус» начнутся 29 ноября в 11.00 в школе № 55 города Нижнего Новгорода. На базе данной образовательной организации функционирует центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, где регулярно апробируются новые формы профилактической работы с детьми.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Сечин против Улюкаева: чем различаются показания
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой
День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
ФИФА рассказала о подробностях жеребьевки ЧМ-2018 Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь