Нижегородские госавтоинспекторы будут учить детей кататься на гироскутерах

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, обучение будет проводиться в рамках образовательного проекта «ДисСкус» (сокращенно от «дискуссия о скутере»). Во время курса опытные «наездники» гироскутеров познакомят школьников с правилами безопасной эксплуатации современного электрического транспорта малой мощности.

«Последние годы выплеснули на улицы массу нового, доселе невиданного, электротранспорта. При этом в правилах дорожного движения отсутствуют требования к водителям подобных транспортных средств. Школьникам преподадут основные “заповеди” безопасной езды: не кататься в нетрезвом состоянии, не перевозить пассажиров, не ездить по дорогам общего пользования, выбирать подобающую обувь. “ДисСкус” дает возможность опытным “наездников” поделится знаниями с теми, кто еще только думает попросить гироскутер у Деда Мороза», — отмечается в сообщении.

«Интерес молодежи к маломощному электротранспорту растет. Поэтому пусть лучше дети познакомятся с гиросутерами в безопасных условиях школьных спортзалов и решают для себя, стоит ли им становится поклонниками новомодного увлечения», — один из организаторов проекта, начальник отдела пропаганды БДД полковник полиции Игорь Михайлушкин.