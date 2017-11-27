Известная казахстанская актриса вышла замуж
Казахстанская кинозвезда и телеведущая Нурбигуль Егизова распрощалась с жизнью незамужней девушки.
Казахстанская кинозвезда и телеведущая Нурбигуль Егизова распрощалась с жизнью незамужней девушки.
О своем замужестве артистка рассказала в Instagram.
Торжественное мероприятие прошло в Атырау.
Нурбигуль Егизова родилась 2 октября 1986 года в Уральске. В 2004 году поступила в Казахскую Национальную Академию искусств имени Жургенова на специальность «Актриса театра и кино».
В 2007 году стала ведущей большого телепроекта «Дала думан» телеканала «Казахстан». Позднее вела множество концертов и торжественных вечеров, снималась в художественном фильме «Әурелең», снималась в художественном фильме «Әурелең», «Олимп шыңы» и рекламных роликах.