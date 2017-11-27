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18:18 (мск), источник: Nur.kz

Известная казахстанская актриса вышла замуж

Казахстанская кинозвезда и телеведущая Нурбигуль Егизова распрощалась с жизнью незамужней девушки.

Источник: Nur.kz

О своем замужестве артистка рассказала в Instagram.

Торжественное мероприятие прошло в Атырау.

Нурбигуль Егизова родилась 2 октября 1986 года в Уральске. В 2004 году поступила в Казахскую Национальную Академию искусств имени Жургенова на специальность «Актриса театра и кино».

В 2007 году стала ведущей большого телепроекта «Дала думан» телеканала «Казахстан». Позднее вела множество концертов и торжественных вечеров, снималась в художественном фильме «Әурелең», снималась в художественном фильме «Әурелең», «Олимп шыңы» и рекламных роликах.

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