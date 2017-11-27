9-месячный малыш стал кандидатом в мастера спорта в Алматы

Соревнования по грудничковому и малышковому плаванию проходят в Алматы уже в четвертый раз. В этом году турнир собрал рекордное число участников — на соревнования было подано370 заявок. На большой спортивный праздник приходили целыми семьями, все хлопали и поддерживали маленьких чемпионов. Были среди них дети знаменитостей. Так, кандидатом в мастера спорта по грудничковому плаванию стал 9-месячный Михаил Гридин, сын известного футболиста Сергея Гридина и «Мисс Алматы-2015» Регины Вальтер.



Соревнования прошли в шести бассейнах клуба AQUABABY.KZ. Малыши ныряли за игрушками, проплывали сквозь арки и тоннели, кувыркались на кольцах, пускали пузыри, а те, кто постарше, участвовали в заплыве на 20 метров. Событие такого масштаба даже привлекло зарубежных зрителей — соревнования посетили специалисты по грудничковому плаванию из Новосибирска.



«По итогам соревнований у нас появилось 85 кандидатов в мастера спорта по грудничковому и 25 — по малышковому плаванию. 61 ребенок защитил звание мастера спорта по грудничковому плаванию, а самое высшее звание — мастера спорта по малышковому плаванию — завоевали семеро детей. Десятки детишек получили первые в своей жизни спортивные разряды. Эти малыши умеют плавать так, как не каждому взрослому под силу», — рассказали организаторы соревнований.



Некоторых рекордсменов хочется отметить особо. Эльдар Абишев занимается плаванием всего пару месяцев. Ему 3,5 года. Но на соревнованиях он получил звание мастера спорта по малышковому плаванию, с легкостью выполнив все нормативы с первого раза. Лямис Абушараф (4 года) проплыла весь бассейн на задержке дыхания. Четырехлетний Артем Коняев проплыл 20 метров кролем за 31 секунду. Четырехмесячный Эмиль Садыков только что «пришел» в бассейн, но уже после одной тренировки мама решила, что малыш может участвовать в соревнованиях. И Эмиль это подтвердил — он успешно сдал нормативы и получил 3-ий грудничковый разряд. Годовалый Дима Лопатченко с невероятной легкостью выполнил нормативы мастера спорта по грудничковому плаванию!