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18:07 (мск), источник: Kazinform

9-месячный малыш стал кандидатом в мастера спорта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Количество кандидатов в мастера спорта увеличилось в Алматы на 85 человек после турнира по грудничковому плаванию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования по грудничковому и малышковому плаванию проходят в Алматы уже в четвертый раз. В этом году турнир собрал рекордное число участников — на соревнования было подано370 заявок. На большой спортивный праздник приходили целыми семьями, все хлопали и поддерживали маленьких чемпионов. Были среди них дети знаменитостей. Так, кандидатом в мастера спорта по грудничковому плаванию стал 9-месячный Михаил Гридин, сын известного футболиста Сергея Гридина и «Мисс Алматы-2015» Регины Вальтер.

Соревнования прошли в шести бассейнах клуба AQUABABY.KZ. Малыши ныряли за игрушками, проплывали сквозь арки и тоннели, кувыркались на кольцах, пускали пузыри, а те, кто постарше, участвовали в заплыве на 20 метров. Событие такого масштаба даже привлекло зарубежных зрителей — соревнования посетили специалисты по грудничковому плаванию из Новосибирска.

«По итогам соревнований у нас появилось 85 кандидатов в мастера спорта по грудничковому и 25 — по малышковому плаванию. 61 ребенок защитил звание мастера спорта по грудничковому плаванию, а самое высшее звание — мастера спорта по малышковому плаванию — завоевали семеро детей. Десятки детишек получили первые в своей жизни спортивные разряды. Эти малыши умеют плавать так, как не каждому взрослому под силу», — рассказали организаторы соревнований.

Некоторых рекордсменов хочется отметить особо. Эльдар Абишев занимается плаванием всего пару месяцев. Ему 3,5 года. Но на соревнованиях он получил звание мастера спорта по малышковому плаванию, с легкостью выполнив все нормативы с первого раза. Лямис Абушараф (4 года) проплыла весь бассейн на задержке дыхания. Четырехлетний Артем Коняев проплыл 20 метров кролем за 31 секунду. Четырехмесячный Эмиль Садыков только что «пришел» в бассейн, но уже после одной тренировки мама решила, что малыш может участвовать в соревнованиях. И Эмиль это подтвердил — он успешно сдал нормативы и получил 3-ий грудничковый разряд. Годовалый Дима Лопатченко с невероятной легкостью выполнил нормативы мастера спорта по грудничковому плаванию!

«В соревнованиях — и это уже стало традицией — наравне с обычными детьми участвуют особые. И зачастую эти детки в воде умеют гораздо больше обычных. За каждым их достижением стоит колоссальный труд родителей. Более тридцати таких малышей сдали нормативы и получили спортивные разряды. А Тамерлан Акбузов (7 лет) показал самое лучшее время, проплыв дистанцию 20 метров за 25 секунд», — рассказали организаторы.

В этом году накануне соревнований в инстаграме прошел конкурс болельщиков. Маленьких спортсменов хвалили, наставляли, вдохновляли их родные, друзья и знакомые со всего мира Америка, Азия, СНГ и Балтия, Европа — все континенты прислали видео в поддержку своих пловцов. Так что можно с уверенностью сказать — грудничковое плавание шагает по планете. Следующие соревнования по грудничковому и малышковому плаванию пройдут в Алматы в ноябре 2018 года.

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