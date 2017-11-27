Участок КАД в Петербурге будут полностью перекрывать по ночам
Ограничения продлятся до конца года.
Ограничения продлятся до конца года.
Участок КАД в районе развязки с Московским шоссе будут полностью перекрывать по ночам почти до конца года, сообщает
Ограничения продлятся с 28 ноября по 25 декабря. Часть кольцевой будет недоступна для водителей с полуночи до 05.00.
По предварительным данным, на КАД будут вестись работы по замене опорной части и обследованию металлоконструкций пролетного строения путепровода в подэстакадном пространстве.
Объезд участка можно осуществлять по Московскому шоссе.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки.