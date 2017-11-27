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18:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Участок КАД в Петербурге будут полностью перекрывать по ночам

Ограничения продлятся до конца года.

Источник: AP 2017

Участок КАД в районе развязки с Московским шоссе будут полностью перекрывать по ночам почти до конца года, сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения продлятся с 28 ноября по 25 декабря. Часть кольцевой будет недоступна для водителей с полуночи до 05.00.

По предварительным данным, на КАД будут вестись работы по замене опорной части и обследованию металлоконструкций пролетного строения путепровода в подэстакадном пространстве.

Объезд участка можно осуществлять по Московскому шоссе.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки.

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