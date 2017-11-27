Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Варшаве рассказали, кого выберут ЕС между Россией и Украиной
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
В Совфеде прокомментировали возможность создания базы РФ в Судане
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Олега Табакова доставили в реанимацию
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
СМИ: Цымбалюк-Романовская обчистила банковский счет Джигарханяна
Алина Кабаева поразила всех кожаным костюмом
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Эксперты: США боятся использовать в небе Сирии F-15 и F-16
Эксперт о $3 млрд долга перед РФ: Украине выгодно
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Наталья Водянова удивила поклонников новым цветом волос
Джигарханян развёлся с Цымбалюк-Романовской - СМИ
Пугачева в ответ на обвинения в повторном венчании
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Самые дорогие в мире картины
17:56 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма назвали преимущества отдыха на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Преимущества Крыма как курорта — в богатом историко-культурном наследии, развитой санаторно-курортной отрасли и различных видах туризма, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Крым конкурентоспособен по отношению ко многим участникам туристического рынка во всем мире. Основными преимуществами полуострова являются богатое историческое и культурное наследие, развитая санаторно-курортная отрасль, большое количество и возможность посещения заповедников и особо охраняемых территорий, гастрономический, событийный, а также деловой туризм», — отметил Волченко.

По его словам, все эти преимущества в комплексе с формированием имиджевой и информационной составляющей дают возможность для создания уникального образа курорта и закладываются в программу комплексного развития туристической отрасли Крыма.

Ранее сообщалось, что к концу ноября этого года Крым посетили 5,085 миллиона туристов. За 2016 год в Крыму побывали 5,57 миллиона туристов, в 2015 году — 4,6 миллиона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Националист Корчинский признал, что Крым живет лучше Украины
Имущество Ислямова на торгах ушло за копейки
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Сечин против Улюкаева: чем различаются показания
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
В МХТ рассказали о причинах госпитализации Олега Табакова
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой
День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
ФИФА рассказала о подробностях жеребьевки ЧМ-2018 Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Олег Табаков попал в реанимацию 82-летний артист доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь