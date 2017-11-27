Власти Крыма назвали преимущества отдыха на полуострове

Источник: РИА "Новости"

«Крым конкурентоспособен по отношению ко многим участникам туристического рынка во всем мире. Основными преимуществами полуострова являются богатое историческое и культурное наследие, развитая санаторно-курортная отрасль, большое количество и возможность посещения заповедников и особо охраняемых территорий, гастрономический, событийный, а также деловой туризм», — отметил Волченко.

По его словам, все эти преимущества в комплексе с формированием имиджевой и информационной составляющей дают возможность для создания уникального образа курорта и закладываются в программу комплексного развития туристической отрасли Крыма.