Власти Крыма назвали преимущества отдыха на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Преимущества Крыма как курорта — в богатом
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Преимущества Крыма как курорта — в богатом
«Крым конкурентоспособен по отношению ко многим участникам туристического рынка во всем мире. Основными преимуществами полуострова являются богатое историческое и культурное наследие, развитая
По его словам, все эти преимущества в комплексе с формированием имиджевой и информационной составляющей дают возможность для создания уникального образа курорта и закладываются в программу комплексного развития туристической отрасли Крыма.
Ранее сообщалось, что к концу ноября этого года Крым посетили 5,085 миллиона туристов. За 2016 год в Крыму побывали 5,57 миллиона туристов, в 2015 году — 4,6 миллиона.