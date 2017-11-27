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18:31 (мск), источник: ivbg.ru

Ленобласть вошла в топ-30 трезвых регионов страны

Ленинградская области второй год подряд поднимается в «Рейтинге трезвости регионов». В этом году 47 регион вошел в топ-30 самых трезвых регионов России.

Это следует из доклада «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2017» федерального проекта «Трезвая Россия», который был опубликован 27 ноября.

В рейтинге Ленинградская область улучшила свои показатели, поднявшись на 26 место. В 2016 году регион занимал лишь 36 строчку рейтинга, а в 2015 году — 42.

В рейтинге самых непьющих субъектов Ленинградская область опередила соседний Санкт-Петербург, который опустился с 30 на 37 место.

Меньше всего в Северо-Западном федеральном округе пьют алкоголь в Мурманской области, которая в рейтинге занимает 14 место.

Самыми трезвыми регионами оказались кавказские республики — Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими — Магаданская область, Ненецкий автономный округ и республика Бурятия.

Рейтинг трезвости рассчитывался на основании шести показателей: это количество умерших от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом, состоящих на лечении в лечебных профилакториях, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объёмы продаж алкогольной продукции, действие антиалкогольного законодательства.

Однако в начале ноября всего за три дня в Петербурге и области вычислили свыше 50 нетрезвых водителей.

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