Ленобласть вошла в топ-30 трезвых регионов страны

Это следует из доклада «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2017» федерального проекта «Трезвая Россия», который был опубликован 27 ноября.

В рейтинге Ленинградская область улучшила свои показатели, поднявшись на 26 место. В 2016 году регион занимал лишь 36 строчку рейтинга, а в 2015 году — 42.

В рейтинге самых непьющих субъектов Ленинградская область опередила соседний Санкт-Петербург, который опустился с 30 на 37 место.

Меньше всего в Северо-Западном федеральном округе пьют алкоголь в Мурманской области, которая в рейтинге занимает 14 место.

Самыми трезвыми регионами оказались кавказские республики — Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими — Магаданская область, Ненецкий автономный округ и республика Бурятия.

Рейтинг трезвости рассчитывался на основании шести показателей: это количество умерших от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом, состоящих на лечении в лечебных профилакториях, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объёмы продаж алкогольной продукции, действие антиалкогольного законодательства.