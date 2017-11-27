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17:39 (мск), источник: БЕЛТА

Брестчанка Ольга Грибовская представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанка Ольга Грибовская представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational, сообщили БЕЛТА в Национальной школе красоты.

Источник: БЕЛТА

В таких соревнованиях 23-летняя жительница города над Бугом не новичок. В 2015 году девушка вошла в топ-10 на международном конкурсе красоты в Малайзии. По ее признанию, помог опыт работы фотомоделью. С 16 лет Ольга Грибовская снимается для fashion-проектов в Беларуси и за рубежом.

После успешного старта девушка решила попробовать свои силы в конкурсе «Мисс Беларусь-2016» и стала финалисткой, обойдя более 400 красавиц со всей страны.

Ольга считает, что в любом конкурсе красоты одной только внешности мало. Нужно быть воспитанной, образованной, остроумной.

Несмотря на то, что девушка является востребованной моделью, она не мыслит себя вне юриспруденции. Ольга Грибовская окончила юридический факультет БГУ и трудится в одном из ведущих футбольных клубов Беларуси. У нее за плечами есть и второе высшее образование — логист-экономист.

Подготовкой Ольги Грибовской к Miss Supranational 2017 занималась Национальная школа красоты.

Белоруска вместе с другими участницами уже приступила к репетициям шоу, записям визиток и интервью с членами жюри.

Помочь победить Ольге Грибовской может каждый — для этого следует проголосовать за Беларусь в онлайн-приложении Vodi. Сразу 5 девушек, набравших наибольшее количество лайков, попадут в топ-25 Miss Supranational 2017.

Белорусские красавицы уже получали почетные титулы на конкурсе Miss Supranational. Так, в 2012 году корону завоевала Екатерина Бурая.

Miss Supranational входит в пятерку самых престижных и популярных конкурсов красоты. Зрительская аудитория телешоу составляет более 120 государств. В этом году корона найдет свою обладательницу 1 декабря в польском городе Крыница-Здруй. На нее будут претендовать 67 девушек из разных стран.

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