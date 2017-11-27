Брестчанка Ольга Грибовская представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанка Ольга Грибовская представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational, сообщили БЕЛТА в Национальной школе красоты.
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанка Ольга Грибовская представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational, сообщили БЕЛТА в Национальной школе красоты.
В таких соревнованиях 23-летняя жительница города над Бугом не новичок. В 2015 году девушка вошла в топ-10 на международном конкурсе красоты в Малайзии. По ее признанию, помог опыт работы фотомоделью. С 16 лет Ольга Грибовская снимается для
После успешного старта девушка решила попробовать свои силы в конкурсе «Мисс Беларусь-2016» и стала финалисткой, обойдя более 400 красавиц со всей страны.
Несмотря на то, что девушка является востребованной моделью, она не мыслит себя вне юриспруденции. Ольга Грибовская окончила юридический факультет БГУ и трудится в одном из ведущих футбольных клубов Беларуси. У нее за плечами есть и второе высшее образование —
Подготовкой Ольги Грибовской к Miss Supranational 2017 занималась Национальная школа красоты.
Белоруска вместе с другими участницами уже приступила к репетициям шоу, записям визиток и интервью с членами жюри.
Помочь победить Ольге Грибовской может каждый — для этого следует проголосовать за Беларусь в
Белорусские красавицы уже получали почетные титулы на конкурсе Miss Supranational. Так, в 2012 году корону завоевала Екатерина Бурая.
Miss Supranational входит в пятерку самых престижных и популярных конкурсов красоты. Зрительская аудитория телешоу составляет более 120 государств. В этом году корона найдет свою обладательницу 1 декабря в польском городе