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18:46 (мск), источник: РИА Крым

Часть Симферополя во вторник останется без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В связи с проведением плановых ремонтных работ часть Симферополя во вторник останется без энергоснабжения, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Симферополя.

Источник: РИА "Новости"

Электроэнергия с 9:00 до 17:00 будет отключена по адресам: улица Западная (№ 14−16, 5, 11−17), Крутой переулок (№ 30−32/61, 1/6, 1−13а, 42), улица Маркевича (№ 2/4, 1−3), улица Планеристов (№ 2−4, 1−3а), улица Строителей (№ 34−40, 39−67), улица Широкая (№ 6а-2, 6/30), улица Проводников (№ 68−102, 57−95), улица Туристов (№ 24−56, 29−59), переулок Туристов (№ 26−62,70, 13−49), улица Леси Украинки (№ 94−102, 109−115).

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