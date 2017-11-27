СМИ Татарстана об Узбекистане: страна, которую хочется обнять
В крупнейших СМИ Татарстана вышел ряд статей о туристическом потенциале нашей страны.
В крупнейших СМИ Татарстана вышел ряд статей о туристическом потенциале нашей страны.
Недавно в Узбекистане побывала делегация представителей крупнейших СМИ Татарстана. Среди них — руководитель
Целью визита явилось выполнение подписанного в октябре текущего года плана мероприятий по реализации ряда проектов, направленных на повышение осведомленности общественности Татарстана о туристических возможностях нашей страны, продвижение Узбекистана посредством трансляции фото- и видеоматериалов, демонстрирующих туристические возможности нашей республики на центральном телевидении, публикации статей в печатных и электронных изданиях Татарстана.
После визита в крупнейших СМИ Татарстана вышел ряд статей о туристическом потенциале нашей страны. Так, 19 ноября в электронной газете «События» опубликована статья «Узбекистан: страна, которую хочется обнять», рассказывающая об основных достопримечательностях жемчужины Средней Азии, которые сегодня могут посетить татарстанцы.
Добавим, что с 10 по 11 октября состоялся ответный визит официальной делегации Республики Узбекистан в г. Казань (Республика Татарстан).
В ходе переговоров с председателем и заместителем председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму обсуждались вопросы, касающиеся хода реализации подписанного недавно в г. Ташкенте соглашения между туристскими администрациями Узбекистана и Татарстана и подписание плана мероприятий («Дорожной карты»).