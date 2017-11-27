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19:51 (мск), источник: UzReport.news

СМИ Татарстана об Узбекистане: страна, которую хочется обнять

В крупнейших СМИ Татарстана вышел ряд статей о туристическом потенциале нашей страны.

Источник: UzReport.news

Недавно в Узбекистане побывала делегация представителей крупнейших СМИ Татарстана. Среди них — руководитель пресс-службы Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, корреспонденты ИА «Татар-информ», интернет-газеты «Бизнес-онлайн», «Реальное время», радио «Миллениум», интернет-издания «Kazan First», главный редактор интернет-газеты «РБК-Татарстан», блогеры и фотографы.

Целью визита явилось выполнение подписанного в октябре текущего года плана мероприятий по реализации ряда проектов, направленных на повышение осведомленности общественности Татарстана о туристических возможностях нашей страны, продвижение Узбекистана посредством трансляции фото- и видеоматериалов, демонстрирующих туристические возможности нашей республики на центральном телевидении, публикации статей в печатных и электронных изданиях Татарстана.

После визита в крупнейших СМИ Татарстана вышел ряд статей о туристическом потенциале нашей страны. Так, 19 ноября в электронной газете «События» опубликована статья «Узбекистан: страна, которую хочется обнять», рассказывающая об основных достопримечательностях жемчужины Средней Азии, которые сегодня могут посетить татарстанцы.

Добавим, что с 10 по 11 октября состоялся ответный визит официальной делегации Республики Узбекистан в г. Казань (Республика Татарстан).

В ходе переговоров с председателем и заместителем председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму обсуждались вопросы, касающиеся хода реализации подписанного недавно в г. Ташкенте соглашения между туристскими администрациями Узбекистана и Татарстана и подписание плана мероприятий («Дорожной карты»).

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