Приготовление жирной пищи назвали возможным фактором изменения климата

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Молекулы жирных кислот, например олеиновой кислоты, способны спонтанно образовывать сложные трехмерные структуры в атмосферных аэрозольных каплях. Это может делать облака более устойчивыми и способствовать охлаждению поверхности планеты.

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Аэрозоли считаются одним из ключевых компонентов климатической системы. Почти все атмосферные аэрозоли содержат органические соединения, которые очень часто поверхностно-активны — например, жирные кислоты. В их число входит олеиновая кислота — одна из главных составляющих морских, а также кулинарных аэрозолей. Последние оценки показывают, что испарения, появляющиеся при готовке еды, составляют около 10 процентов от общего числа антропогенных выбросов мелких взвешенных частиц.

Ученые давно изучают вопрос влияния поверхностно-активных веществ (ПАВ) на окружающую среду. Некоторые исследования говорят о том, что эти соединения могут быть причиной серьезного загрязнения водоемов и оказывать токсическое воздействие на живые организмы. Исследования промышленных ПАВ также показывают, что они могут самоорганизовываться в трехмерные агрегатные структуры, лиотропные жидкие кристаллы. Присутствие агрегатов ПАВ, в частности, мицелл, может потенциально влиять на ряд важных аэрозольных свойств, связанных с образованием облаков, способностью рассеивать свет и временем жизни органических компонентов в атмосфере.

Дальнейшие эксперименты показали, что жирные кислоты более устойчивы к химическому воздействию озона и, следовательно, могут существовать дольше и перемещаться дальше, если они образуют сложные трехмерные структуры. Авторы эксперимента говорят о том, что эти упорядоченные структуры способствуют появлению облаков, так как, вероятно, увеличивают «срок жизни» молекул воды и вязкость капель. Тем не менее, исследование проводилось в лаборатории, и влияние на атмосферу жирных кислот, которые образуются при приготовлении пищи, еще только предстоит детально изучить.

На климат могут оказывать влияние самые неожиданные факторы. Так, помет птиц, гнездящихся в Арктике, вызывает охлаждение региона. Аммиак, испаряющийся из их помета, способствует образованию облаков, которые снижают температуру атмосферы. Обратную связь между глобальным потеплением и выбросами метана вследствие животноводства обнаружили ученые из Великобритании. Повышение температур приводит к снижению качества корма, при его переваривании выделяется больше метана, а он приводит к повышению температуры.