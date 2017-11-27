Приготовление жирной пищи назвали возможным фактором изменения климата
Жиры, которые выделяются в атмосферу во время приготовления еды, потенциально могут оказывать влияние на климат, сообщают химики в Nature Communications.
Жиры, которые выделяются в атмосферу во время приготовления еды, потенциально могут оказывать влияние на климат, сообщают химики в Nature Communications.
Молекулы жирных кислот, например олеиновой кислоты, способны спонтанно образовывать сложные трехмерные структуры в атмосферных аэрозольных каплях. Это может делать облака более устойчивыми и способствовать охлаждению поверхности планеты.
Аэрозоли считаются одним из ключевых компонентов климатической системы. Почти все атмосферные аэрозоли содержат органические соединения, которые очень часто
Ученые давно изучают вопрос влияния
Дальнейшие эксперименты показали, что жирные кислоты более устойчивы к химическому воздействию озона и, следовательно, могут существовать дольше и перемещаться дальше, если они образуют сложные трехмерные структуры. Авторы эксперимента говорят о том, что эти упорядоченные структуры способствуют появлению облаков, так как, вероятно, увеличивают «срок жизни» молекул воды и вязкость капель. Тем не менее, исследование проводилось в лаборатории, и влияние на атмосферу жирных кислот, которые образуются при приготовлении пищи, еще только предстоит детально изучить.
На климат могут оказывать влияние самые неожиданные факторы. Так, помет птиц, гнездящихся в Арктике, вызывает охлаждение региона. Аммиак, испаряющийся из их помета, способствует образованию облаков, которые снижают температуру атмосферы. Обратную связь между глобальным потеплением и выбросами метана вследствие животноводства обнаружили ученые из Великобритании. Повышение температур приводит к снижению качества корма, при его переваривании выделяется больше метана, а он приводит к повышению температуры.
Кристина Уласович.