В МХТ рассказали о причинах госпитализации Олега Табакова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков госпитализирован в Первую градскую больницу в целях планового обследования. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

«Накануне Олег Павлович сообщил, что у него запланировано медицинское обследование. Он должен был сегодня ложиться на плановое обследование. Скорее всего, так оно и есть», — сказала Малкина.