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18:45 (мск), источник: ТАСС

В МХТ рассказали о причинах госпитализации Олега Табакова

По словам пресс-атташе театра, худрук накануне предупредил коллег о запланированном медицинском обследовании.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков госпитализирован в Первую градскую больницу в целях планового обследования. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

«Накануне Олег Павлович сообщил, что у него запланировано медицинское обследование. Он должен был сегодня ложиться на плановое обследование. Скорее всего, так оно и есть», — сказала Малкина.

Ранее в понедельник факт госпитализации Табакова подтвердили ТАСС в справочной Первой градской.

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