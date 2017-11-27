В омской деревне Ясная Поляна закрыли единственную школу

Толстой бы не одобрил



От районного центра Павлоградка до Ясной Поляны — двадцать минут езды по заснеженной трассе. Не успел наш автомобиль припарковаться в центре деревни, как дорогу преградил мужчина в наспех накинутой телогрейке. Прямо по сугробам со всех сторон к школе бежали воинственно настроенные пенсионерки.

— Мы теперь ночами не спим — караулим нашу «девятилетку», — запыхавшимся голосом объясняет школьный кочегар Олег Москаленко. — Ведь эту школу по кирпичику строили наши родители. Доярки подоят коров — бегут штукатурить стены. Мужики после смены на ферме — все сюда. Даже дети помогали. Моя мама, Нина Петровна Москаленко, работала здесь учительницей начальных классов. Школа — это единственное, что у нас осталось. Мы не позволим ее отобрать.

Несколько дней назад в Ясную Поляну приезжали из администрации — хотели забрать из здания школы отопительный котел. Деревенские едва не схватились за вилы — отстояли. Теперь чиновники пугают стариков уголовным делом — мол, самоуправство это.

В местном магазине развернут настоящий штаб. Староста Сергей Мотыль собирает подписи за то, чтобы сохранить учебное заведение. На тетрадных листочках селяне пишут: «не ломайте», «не губите». Петицию подписали уже 72 человека. Каждое утро Мотыль ездит с тетрадкой в город и обивает пороги разных инстанций. Дошел до Законодательного собрания.

— Уберут школу — конец деревне, — едва сдерживает слезы 68-летняя Евгения Сергиенок. — А ведь у нас тут и газовое отопление, и дорога асфальтированная. А не будет школы — разъедется молодежь, останутся одни старики.

В истории Прииртышья действительно есть достаточно примеров того, как ликвидация школы ставила крест на будущем деревни. Это раньше сельские дети за знаниями в непогоду по двадцать верст ходили. Теперь же их родителям проще переехать. К примеру, в Степановке Саргатского района на школьную дверь повесили замок, и через несколько лет осталось всего десять дворов.

— Когда-то в деревне с таким же красивым названием Лев Толстой впервые начал обучать грамоте крестьянских детей. А в нашей Ясной Поляне ребятишек, наоборот, лишают права на образование рядом с домом, — вздыхают пенсионеры.

Остались без педагогов

В областном министерстве образования утверждают, что школу в Ясной Поляне закрыли исключительно по требованию родителей. Якобы последние постоянно жаловались на низкую квалификацию учителей. На протяжении трех лет подряд девятиклассники не могли сдать госэкзамен по математике. А еще в школе нет собственного спортзала и теплого туалета. Малыши вынуждены бегать по морозу в деревянный нужник.

— Мы не ликвидировали школу в Ясной Поляне, а провели ее реорганизацию и присоединили к средней школе в соседней деревне Хорошки, — объясняет руководитель комитета по образованию администрации Павлоградского района Галина Петровна. — Решили таким образом поднять профессиональный уровень педагогов. В Ясной Поляне учительница русского языка ушла в декрет, а педагог начальных классов перевелась в другую школу. Один и тот же человек ведет и математику, и химию, и физику. Разве это хорошо? Поэтому мы и решили возить ребятишек на автобусе в Хорошки. Там и спортзал отличный, и двухразовое питание, и педагоги с высшим образованием. Юридически мы ничего не нарушили.

В папке у Галины Александровны — заявления от семнадцати родителей на перевод их детей в другую школу. Написаны, как под копирку, собственноручно.

— Нас обманули, — возмущается мама «второклашки» Леры Инна Науменко. — На сельском сходе сказали, что перевод будет временный — до тех пор, пока не найдут новую учительницу. Мы и подписали. А теперь нам говорят — сами виноваты. Мне дочку жалко. Когда она в Ясной Поляне училась — прибегала домой к двенадцати часам. Отдохнет чуть-чуть — и на кружки. Танцами занималась, рисованием. А какие концерты они для нас ставили к каждому празднику! Теперь приезжает домой в три часа, уставшая, вымотанная, замерзшая. О кружках теперь нет и речи.

— Наша школа была самая лучшая, как родной дом, — говорит Лерина подружка, девятилетняя Надя Браун. — Мы до самого вечера из нее не уходили, дружили все вместе, и младшие, и старшие. На гитаре играли, поделки лепили. Я очень скучаю по тем временам.

Инну Науменко поддерживают еще двенадцать родителей, которые обратились за помощью в прокуратуру и следственный комитет.

— У меня дочка-старшеклассница, она с такими нагрузками справляется, — говорит Надежда Лагута. — Но двойняшки еще совсем маленькие. А автобус детям приходится ждать на улице в любую погоду. В буран машины вообще не выходят на трассу. Неужели нельзя было сохранить хотя бы начальную школу?

В Ясной Поляне с демографией все в порядке. На сто дворов — больше двадцати дошколят. Но детского сада нет. Раньше в школе с малышами занимались по три часа в день. Учили их писать, считать, разучивали песенки. Теперь воспитатель Татьяна Кроль осталась без работы, а дети сидят с бабушками.

— В настоящее время по обращению селян проводится проверка, — говорит следователь Таврического межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Александр Бравлик.

Есть школа — можно рожать

Впрочем, некоторые семьи оказались по другую сторону баррикад.

— Когда школу закрыли, я сначала испугалась, — признается мама второклассника Ярослава Кочубей. — Но моему сыну в Хорошках очень понравилось. Он легко влился в новый коллектив, завел друзей, учится с удовольствием. Я считаю, что в первую очередь нужно думать не о бытовом комфорте, а о будущем детей. Ведь им же нужно будет сдавать экзамены, поступать в вузы.

Родители, выступающие за закрытие, вспоминают, как одна из учительниц путала английский язык с немецким, а потом выяснилось, что дети даже не выучили алфавит. А еще один педагог не стеснялся приходить на уроки под градусом.

— Это неправда, — негодует продавщица Маргарита Артименок, — моя дочка после окончания нашей школы поступила на бюджет в юридическую академию, а племянница Настя — в педагогический. Но, к сожалению, чиновникам проще закрыть школу, чем заняться своими прямыми обязанностями — привлечь молодых учителей или организовать курсы повышения квалификации.

В яснополянской школе на заботливо выкрашенных голубой краской стенах до сих пор висят трогательные детские поздравления и аппликации со снегирями. А по вечерам на ее крыльце по-прежнему собираются школьники. Потому что это единственное место в деревне, где «ловит» wi-fi. В прошлом году, потратив значительные бюджетные средства, в девятилетку провели Интернет.

При этом в регионе есть позитивные примеры успешного развития малокомплектных учебных заведений. Так, в поселке Майский Москаленского района в десятилетней школе открыли собственную ферму, где трудятся и дети, и родители, и педагоги. Фактически это «градообразующее предприятие» в поселке. А в поселке Бобровка жители таежной глубинки сами построили школу для своих детей.

— Ведь деревня жива до тех пор, пока в ней работают учителя, — говорит местная жительница Ольга Вакенгут. — Есть школа — значит, можно рожать детей, а работа всегда найдется: и на личном подворье, и в тайге — вахтовым методом.

P. S.

Как выяснилось, в Павлоградском районе школы закрывают, чтобы обеспечить нуждающихся жильем. В яснополянскую школу уже начали привозить «на просмотр» селян, добивающихся крыши над головой в судебном порядке.

Кстати.

Сегодня в Прииртышье около двухсот малокомплектных школ. Несколько лет назад, чтобы спасти учебные заведения, местные власти решили создать на их базе социокультурные центры. Возникла идея объединить деревенские школы, фельдшерские пункты, библиотеки и клубы. Это не только реальная возможность отказаться от «оптимизации», но и шанс спасти от запустения глухие деревни. Добротные помещения школ позволяют создать для каждого заведения отдельный изолированный вход. По подсчетам специалистов, после такой реорганизации в каждом районе сэкономили бы на коммунальных расходах более тридцати процентов средств.