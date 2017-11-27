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18:55 (мск), источник: Forbes

Илон Маск — создатель биткоина. Может ли это быть правдой?

Один из бывших стажеров SpaceX предположил, что под маской создателя биткоинов Сатоши Накамото скрывается Илон Маск.

Источник: Reuters

Сахил Гупта, проходивший в 2015 году стажировку в SpaceX, предположил в своем блоге, что создателем криптовалютной сети Bitcoin является основатель космической корпорации миллиардер Илон Маск. Пользователи интернета обратили внимание на доводы за и против этого предположения.

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Создатель описания принципов функционирования криптовалютной сети на блокчейне Сатоши Накамото неизвестен по данный момент. Под этим именем может скрываться даже не один, а несколько человек. «Кандидаты», которых обнаруживали СМИ или которые публично объявляли себя создателями биткоина так и не были однозначно признаны. При этом подтвердить свою личность Сатоши было бы легко: известна его цифровая подпись для писем, которую он (они) использовал в переписке с соратниками по развитию криптосети: только у Сатоши есть доступ к ней. Ресурс Cryptocoins News обобщил самые актуальные доводы.

Доводы в поддержку теории:

— Автор сервиса Bitcoin мастерски владел С++. Этот же язык активно используется в SpaceX, а Маск в концепции Hyperloop, которую он сам создал, показывает глубокие знания в криптографии и экономике.

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— Биткоин был создан в 2008 году, во время глобального финансового кризиса, затронувшего банковскую сферу. Это было самое время для того, чтобы создать платежный сервис, которым люди могли бы пользоваться независимо от банков.

— Маск, не упускающий мировые тенденции, на публике рассуждает в своих выступлениях о биткоине очень редко. Но при этом как-то в твитере весьма загадочно откликнулся на вопрос о будущем криптовалюты: «Теперь, когда личность Сатоши раскрыта, этот вопрос можно считать закрытым».

— Сатоши приписывают обладание примерно миллионом биткоинов, что эквивалентно $9,5 млрд на данный момент, однако они лежат на его кошельках без движения. Это свидетельствует о том, Сатоши и так богатый человек и не нуждается в их использовании. А состояние Маска составляет $19 млрд — приводит еще один «убедительный» аргумент Гупта.

Аргументы против теории:

— Противники этой теории напоминают, что предприниматель называл 2008 год «худшим в своей жизни».

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— За каждым шагом Маска постоянно наблюдают и тайну такого большого масштаба он просто не смог бы скрыть, по мнению Cryptocoin News.

— Также отметим, что хорошими знаниями С++, экономики и криптографии обладают все топовые разработчики криптосообщества, иначе они бы не смогли создавать хорошие продукты.

— Большое состояние не означает наличия лишних денежных средств, которые Маску нужны, например, для развития пока убыточного проекта Tesla. Кроме того, все представители криптосообщества рассказывают, как тратили биткоины просто из интереса, посмотреть, как работает механика переводов, как мог от этого удержаться создатель криптовалюты?

Справка
Биткоины, блокчейны, криптовалюта

Откуда что берется, как работает и стоит ли в это инвестировать? Отвечаем на главные вопросы, касающиеся самого прогрессивного и обсуждаемого, но одновременно и самого загадочного финансового инструмента современности.

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