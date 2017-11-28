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14:57 (мск), источник: Вести.Ru

Звезду сериала «Хор» арестовали за избиение мужа

В США арестована 30-летняя актриса и певица Ная Ривера, которая напала на своего мужа Райана Дорси во время совместной прогулки с их годовалым сыном.

По словам Дорси, которому удалось запечатлеть произошедшее на телефон и вызвать полицию, Ривера напала него из-за разногласий в методах воспитания ребенка. Актриса была позже отпущена под залог в одну тысячу долларов.

Осенью Ривера подала на развод с мужем после двух лет брака. В сериале «Glee» Ривера исполнила роль черлидерши Сантану Лопез. В 2011 году портал AfterEllen призанал актрису самой сексуальной женщиной в мире. Помимо «Хора», Ривера снималась также в телешоу «Коварные горничные», «Спасатели Малибу» и «C.S.I.: Майами». Со своим предыдущим возлюбленным, рэпером Big Sean, актриса рассталась в 2014 году после того, как музыкант, по словам Риверы, украл из ее дома драгоценности.

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