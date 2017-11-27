Психологи обнаружили связь между температурой воздуха и характером человека

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Как сообщается в Nature Human Behavior, люди, выросшие в мягком климате оказались более социальными, среди них больше экстравертов и у них выше эмоциональная стабильность, чем у людей, выросших и живущих в регионах с сильными перепадами температур.

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Предыдущие исследования показывали, что черты характера у людей, живущих в разных регионах планеты, различаются. Люди постоянно чувствуют и реагируют на температуру окружающей среды. А так как она меняется от места к месту, можно предположить, что это один из факторов, влияющих на формирование как привычек людей, так их черт личности.

Например, люди, живущие в теплом климате, вероятно, будут проводить больше времени вне дома, в том числе общаясь с другими людьми. Климат также влияет на развитие земледелия (в том числе, на решение что и когда сеять), миграции и распространение инфекций.

Китайские и американские ученые под руководством Лэй Вана (Lei Wang) из Пекинского университета предположили, что окружающая температура является ключевым фактором, который влияет на черты личности.

В регионах, где нет резких колебаний температуры, люди вырастают более открытыми и социальными, чем в местах с более суровым климатом.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, авторы статьи провели два исследования. Они оценивали влияние климата на изменение Большой Пятерки: доброжелательности, добросовестности, эмоциональной стабильности, экстраверсии и открытости новому опыту. Чтобы исключить воздействие культурных различий на формирование характера, ученые проводили опрос среди жителей не разных стран, а только двух — США и Китая. У этих стран большая территория, на которой меняются несколько климатических поясов, и в то же время есть явственно выраженная культура.

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Исследователи рассчитали наиболее комфортную для людей температуру воздуха — 22 градуса Цельсия и приняли ее за референтную точку. Далее они оценивали температуру в разных городах США и Китая: чем больше среднегодовая температура в этом месте отличалась от референтной, тем более суровый климат здесь был.

В первом исследовании участвовали 5,6 тысяч студентов из 59 городов Китая. Чтобы исключить возможность того, что люди с похожим характером переезжают в города с одинаковым климатом, ученые выбрали людей, которые родились там же, где их родители и прожили в родном городе до поступления в университет. Помимо среднегодовой температуры, учитывались и другие переменные: возраст и пол участников, плотность населения в городе, экономическая ситуация (валовый внутренний продукт), заболеваемость гриппом и стандартное отклонение от среднегодовой температуры.

Во втором исследовании участвовали 1,66 миллиона американцев, живущих в 8,1 тысяче городов по адресам с 12,5 тысячами почтовых индексов (минимальное географическое деление в США). Помимо температуры, авторы статьи учитывали персональные характеристики участников: возраст, пол и уровень образования, а также экономические показатели мест, где они жили.

Результаты обоих исследований показали, что среднегодовая температура места, где вырос человек, связана с ключевыми чертами его личности. Люди, выросшие в местах с более мягким климатом, были более доброжелательны, эмоционально стабильны, добросовестны, открыты новому и среди них было больше экстравертов. Остальные переменные, которые учитывали авторы работы: метеорологические факторы (давление, влажность и скорость ветра), социоэкономические, демографические и заболеваемость, не оказывали такого заметного влияния, как температура.