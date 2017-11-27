Психологи обнаружили связь между температурой воздуха и характером человека
Психологи на выборке более 1,6 миллиона человек показали связь между климатом и характером человека.
Психологи на выборке более 1,6 миллиона человек показали связь между климатом и характером человека.
Как сообщается в Nature Human Behavior, люди, выросшие в мягком климате оказались более социальными, среди них больше экстравертов и у них выше эмоциональная стабильность, чем у людей, выросших и живущих в регионах с сильными перепадами температур.
Предыдущие исследования показывали, что черты характера у людей, живущих в разных регионах планеты, различаются. Люди постоянно чувствуют и реагируют на температуру окружающей среды. А так как она меняется от места к месту, можно предположить, что это один из факторов, влияющих на формирование как привычек людей, так их черт личности.
Например, люди, живущие в теплом климате, вероятно, будут проводить больше времени вне дома, в том числе общаясь с другими людьми. Климат также влияет на развитие земледелия (в том числе, на решение что и когда сеять), миграции и распространение инфекций.
Китайские и американские ученые под руководством Лэй Вана (Lei Wang) из Пекинского университета предположили, что окружающая температура является ключевым фактором, который влияет на черты личности.
Чтобы подтвердить свою гипотезу, авторы статьи провели два исследования. Они оценивали влияние климата на изменение Большой Пятерки: доброжелательности, добросовестности, эмоциональной стабильности, экстраверсии и открытости новому опыту. Чтобы исключить воздействие культурных различий на формирование характера, ученые проводили опрос среди жителей не разных стран, а только двух — США и Китая. У этих стран большая территория, на которой меняются несколько климатических поясов, и в то же время есть явственно выраженная культура.
Исследователи рассчитали наиболее комфортную для людей температуру воздуха — 22 градуса Цельсия и приняли ее за референтную точку. Далее они оценивали температуру в разных городах США и Китая: чем больше среднегодовая температура в этом месте отличалась от референтной, тем более суровый климат здесь был.
В первом исследовании участвовали 5,6 тысяч студентов из 59 городов Китая. Чтобы исключить возможность того, что люди с похожим характером переезжают в города с одинаковым климатом, ученые выбрали людей, которые родились там же, где их родители и прожили в родном городе до поступления в университет. Помимо среднегодовой температуры, учитывались и другие переменные: возраст и пол участников, плотность населения в городе, экономическая ситуация (валовый внутренний продукт), заболеваемость гриппом и стандартное отклонение от среднегодовой температуры.
Во втором исследовании участвовали 1,66 миллиона американцев, живущих в 8,1 тысяче городов по адресам с 12,5 тысячами почтовых индексов (минимальное географическое деление в США). Помимо температуры, авторы статьи учитывали персональные характеристики участников: возраст, пол и уровень образования, а также экономические показатели мест, где они жили.
Результаты обоих исследований показали, что среднегодовая температура места, где вырос человек, связана с ключевыми чертами его личности. Люди, выросшие в местах с более мягким климатом, были более доброжелательны, эмоционально стабильны, добросовестны, открыты новому и среди них было больше экстравертов. Остальные переменные, которые учитывали авторы работы: метеорологические факторы (давление, влажность и скорость ветра), социоэкономические, демографические и заболеваемость, не оказывали такого заметного влияния, как температура.
Екатерина Русакова