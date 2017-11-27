Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
«Славы захотелось»: советник Порошенко о провале атаки в Донбассе
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Наталья Водянова удивила поклонников новым цветом волос
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Руководитель МХТ им. Чехова доставлен в реанимацию в Москве
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует поменять жизнь
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8На Бали проснулся вулкан Агунг
19:51 (мск), источник: Podrobno.uz

Возбуждено уголовное дело в отношении руководства ташкентской психбольницы, откуда сбежали преступники

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства психиатрической больницы усиленного наблюдения, откуда на днях совершили побег трое преступников.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что 20 ноября из этого учреждения, расположенного на территории Алмазарского района Ташкента, сбежали трое преступников. Это были Шеркула Омонов (статья 169 — кража), Маъруф Рашидов (104 — умышленное тяжкое телесное повреждение) и Ахрор Хамраев (273 — незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт).

«В отношении руководства психиатрической больницы возбуждено уголовное дело по статье 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса. Будет заново проводиться экспертиза на вменяемость сбежавших лиц, которая покажет, что будет с их дальнейшими сроками, увеличат ли их. Также будет даваться оценка деятельности учреждения», — рассказал заместитель начальника ГУВД, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев.

Оперативникам удалось задержать двух беглецов М. Рашидова и А. Хамраева по горячим следам 20 ноября. Третий преступник был пойман 21 ноября примерно в 15:00 на территории рынка «Абу Сахий» в Чиланзарском районе. В ходе задержания Шеркула Омонов оказал вооруженное сопротивление и нанес ранение сотруднику органов внутренних дел ножом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мирзиёев провел телефонный разговор с бывшим президентом Кыргызстана
Возбуждено уголовное дело в отношении руководства ташкентской психбольницы, откуда сбежали преступники
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Сечин против Улюкаева: чем различаются показания
Дагестанские моряки объявили голодовку
В МХТ рассказали о причинах госпитализации Олега Табакова
Сталин и Гитлер: кого нелегально канонизируют в России
День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве
Пробил «десятку». Курс биткоина обновил исторический рекорд
Спорт
ФИФА рассказала о подробностях жеребьевки ЧМ-2018 Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь