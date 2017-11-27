Возбуждено уголовное дело в отношении руководства ташкентской психбольницы, откуда сбежали преступники

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что 20 ноября из этого учреждения, расположенного на территории Алмазарского района Ташкента, сбежали трое преступников. Это были Шеркула Омонов (статья 169 — кража), Маъруф Рашидов (104 — умышленное тяжкое телесное повреждение) и Ахрор Хамраев (273 — незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт).

«В отношении руководства психиатрической больницы возбуждено уголовное дело по статье 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса. Будет заново проводиться экспертиза на вменяемость сбежавших лиц, которая покажет, что будет с их дальнейшими сроками, увеличат ли их. Также будет даваться оценка деятельности учреждения», — рассказал заместитель начальника ГУВД, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев.