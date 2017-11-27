Доброму кондуктору из Ташкента дали премию
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Руководство 5-го ташкентского премировало кондуктора Шухрата Шертаева, который отказался брать плату за проезд с пенсионерки.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Руководство 5-го ташкентского премировало кондуктора Шухрата Шертаева, который отказался брать плату за проезд с пенсионерки.
Пост про кондуктора рейсового автобуса № 110, проявившего доброту к пожилой пассажирке, собрал в сообществе Потребитель.уз в социальной сети Facebook 10400 лайков, 70700 просмотров и почти 900 комментариев.
Как сообщили очевидцы доброго поступок в автобусе, в котором работает Шухрат ехала бабушка в платочке и с палочкой. Когда она хотела заплатить за проезд, кондуктор остановил ее со словами: «Бабуля не надо. С красивых бабулечек мы деньги не берем сегодня».
Пожилая женщина сначала настаивала на оплате, а затем расплакалась, остальные пассажиры тоже были растроганы.
Пользователи социальных сетей также оценили добрый поступок и в комментариях в основном желали Шухрату всего хорошего и благодарили его родителей за воспитание сына. Многие требовали наградить кондуктора, другие переживали, что его оштрафуют,