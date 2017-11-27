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20:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский край вошёл в топ-5 наиболее пьющих регионов России

В рейтинге «трезвых» регионов России Пермский край занял 81 место.

В рейтинге наиболее пьющих регионов России Пермский край занял 5 место. Такие данные были составлены ВГТРК «Вести» после проведения экспертно-аналитического исследования.

Самыми пьющими регионами названы Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Они находятся на 1−3 позициях рейтинга. Чукотский автономный округ расположился на 4 месте, а Пермский край занял 5 строчку и вошёл в пятёрку наиболее пьющих регионов России. На 6, 7 и 8 позиции расположились Нижегородская, Курганская и Амурские области. Замыкают топ-10 наиболее пьющих регионов России — Иркутская область и Забайкальский край.

Из 85 регионов России самыми «трезвыми» признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Они заняли с 1 по 3 позиции рейтинга. Ростовская область, Ставропольский край и Астраханская область заняли с 6 по 8 строчку национального рейтинга трезвости, а замыкают топ-10 Волгоградская область и Кабардино-Балкарская республика. Республика Татарстан и Свердловская область вошли в топ-25 «лидеров трезвости» и заняли 12 и 21 место. Москва, Санкт-Петербург и Удмуртская республика оказались на 32, 37 и 49 строчке соответственно. Пермский край занял 81 строчку данного рейтинга.

В составлении рейтинга принимали участие эксперты в социологии, экономике, истории и психологии. Анализировались данные федеральных ведомств, служб и систем статистики, росалкогольрегулирования, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.

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