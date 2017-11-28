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09:44 (мск), источник: ИА REGNUM

Каждый второй нижегородец умирает от болезней системы кровообращения

По итогам девяти месяцев 2017 года естественная убыль населения составила почти 10 тыс. человек.

Источник: Reuters

Болезни систем кровообращения остаются самыми частыми причинами смерти среди жителей нижегородской области. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение Нижегородской области в октябре 2017 года», подготовленном региональным управлением Росстата.

Всего за январь-сентябрь 2017 года в Нижегородской области умерло 35 844 человека, что на 1988 человек меньше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

От общего числа умерших 15 989 человек умерли из-за болезней системы кровообращения. Внешние причины (ДТП, отравления алкоголем, убийства и самоубийства) стали причиной смерти 2314 человек, из-за новообразований умерли 4464 человека. Из-за болезней органов пищеворения умерли 1905 человек, из-за болезней органов дыхания — 885 человек. Другие заболевания, включая неустановленные причины, стали причиной смерти 9952 человек.

За тот же период в Нижегородской области родилось 25 990 человек, что более чем на 3,5 тыс. человек меньше, чем в январе-сентябре 2016 года.

Естественная убыль населения в Нижегородской области по итогам 9 месяцев составила 9854 человека.

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