Каждый второй нижегородец умирает от болезней системы кровообращения
По итогам девяти месяцев 2017 года естественная убыль населения составила почти 10 тыс. человек.
По итогам девяти месяцев 2017 года естественная убыль населения составила почти 10 тыс. человек.
Болезни систем кровообращения остаются самыми частыми причинами смерти среди жителей нижегородской области. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение Нижегородской области в октябре 2017 года», подготовленном региональным управлением Росстата.
Всего за
От общего числа умерших 15 989 человек умерли
За тот же период в Нижегородской области родилось 25 990 человек, что более чем на 3,5 тыс. человек меньше, чем в
Естественная убыль населения в Нижегородской области по итогам 9 месяцев составила 9854 человека.