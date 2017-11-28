Детские школы искусств Воронежской области получат 56 пианино до конца 2017 года

Детские школы искусств Воронежской области получат 56 пианино отечественного производства до конца 2017 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал Дмитрий Медведев. Документ опубликовали на сайте Кабмина. Как сообщила пресс-служба правительства Воронежской области, музыкальные инструменты поставят в региональные образовательные учреждения до конца 2017 года.

Согласно документам, детские школы искусств еще 16 регионов получат фортепиано в рамках федерального проекта «Оснащение отечественными музыкальными инструментами образовательных учреждений культуры», который разработали Министерство культуры РФ. Минпромторг РФ заключит государственные контракты на поставку четырех моделей пианино. Музыкальные инструменты закупят и поставят ООО «Аврора», ООО «Инновационная дистрибьюторская компания», ООО «Нева-Саунд» и ООО «Тульская гармонь». Гарантия пианино должна составлять не менее трех лет.