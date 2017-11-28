Детские школы искусств Воронежской области получат 56 пианино до конца 2017 года
Музыкальные инструменты поставят в регион согласно распоряжению правительства РФ.
Музыкальные инструменты поставят в регион согласно распоряжению правительства РФ.
Детские школы искусств Воронежской области получат 56 пианино отечественного производства до конца 2017 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал Дмитрий Медведев. Документ опубликовали на сайте Кабмина. Как сообщила
Согласно документам, детские школы искусств еще 16 регионов получат фортепиано в рамках федерального проекта «Оснащение отечественными музыкальными инструментами образовательных учреждений культуры», который разработали Министерство культуры РФ. Минпромторг РФ заключит государственные контракты на поставку четырех моделей пианино. Музыкальные инструменты закупят и поставят ООО «Аврора», ООО «Инновационная дистрибьюторская компания», ООО «Нева-Саунд» и ООО «Тульская гармонь». Гарантия пианино должна составлять не менее трех лет.
Больше всего пианино получат детские школы искусств Московской области. Образовательным учреждениям поставят 187 музыкальных инструментов. Меньше всего пианино закупят для Ивановской области. Регион получит семь фортепиано.