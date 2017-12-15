Как вести себя на королевской свадьбе и не ударить в грязь лицом

Общаясь с королевой, помните, что темы для разговора выбирает именно она. Поэтому отвечайте на вопросы — и не умствуйте! | Источник: AP 2017

Правда, многие книги по этикету предупреждают, что если вы не британский гражданин, и не являетесь, таким образом, подданным Ее Величества, то с вас и взятки гладки. Но не обольщайтесь, за вами будут следить весьма скептические глаза.

Как общаться с Ее Величеством

Наверное, главной проверкой вашей «густопсовости» будет то, как вы будете приветствовать королеву.

Даже не пытайтесь найти во всем этом логику, современные представления о равноправии полов и прочие демократические нововведения. Помните, что вы имеете дело с институтом, который гораздо старше парламентской демократии.

И, главное, помните, что в этом случае разница между мужчинами и женщинами действительно есть!

Если вы мужчина

Вы должны отвесить быстрый поклон, причем сгибаться должна только шея, но не поясница. От вас требуется на короткий момент опустить глаза во время приветствия, и снова отвесить поклон, когда августейшая особа начнет от вас удаляться.

Если вы женщина

Премьер-министр Тереза Мэй пытается сделать реверанс. Это далеко не так просто, как может показаться | Источник: AP 2017

Женщина должна присесть в неглубоком, но очень почтительном реверансе. Специалисты по этикету предупреждают, что ваше тело должно вести себя, как поплавок на удочке: быстро вниз, быстро вверх, верхняя часть тела пряма, как ваши помыслы.

Второй реверанс надо сделать при окончании личного разговора.

А королева мне руку пожмет?

Королева пожимает руку премьеру Дэвиду Кэмерону, когда ему наконец-то удалось сформировать коалиционное правительство в 2010 году | Источник: AP 2017

Может быть да, а может быть, и нет. Все зависит от Ее Величества. Поэтому не пихайте свою руку ей под нос, а ждите королевского сигнала.

Если монархине будет угодно протянуть вам руку для пожатия, то не пытайтесь померяться с нею силой: легкое, элегантное движение, и все. И не вздумайте целовать ей руку, если вы мужчина! Это уже оскорбление царствующей особы, за что в наше время в Тауэр, конечно, не бросят, но и на великосветские приемы, скорее всего, больше не пригласят.

А обращаться-то к ней как?

Тут все просто. Сначала «Ваше Величество», а в следующих фразах «мэм» — сокращенное от «мадам».

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Если королева решит с вами поговорить подольше, то не забывайте, что ей не следует говорить «вы», типа: «А вы что сегодня ели на завтрак?», но спрашивайте вежливо: «Что Ваше величество изволило вкушать сегодня с утра?».

Впрочем, о завтраке как раз спрашивать и нельзя, потому что согласно этикету следует избегать любых личных вопросов.

Не пытайтесь предложить тему для разговора, и только следуйте направлению беседы, заданному Ее Величеством. И не вздумайте придвинуться к королеве поближе или, не дай бог, к ней хоть как-то притронуться. Не нужно пытаться панибратски приобнять монарха или дружески похлопать по плечу: любой телесный контакт, кроме легкого рукопожатия, приведет блюстителей придворного этикета к преждевременному инфаркту.

Как представить королеве своего спутника (спутницу)?

Мишель Обама положила руку на плечо Елизавете II. Королева слишком хорошо воспитана, чтобы оттолкнуть постороннюю руку, да еще и иностранки, но все же лучше так не делать | Источник: AP 2017

Предельно просто и предельно вежливо: вы корректно спрашиваете «Могу ли я представить Вашему Величеству… (дальше идет имя, фамилия, или титул). Насколько известно, королева еще ни разу не сказала, что, мол, нет, нельзя!

Как входить в церковь или собор и выходить из него?

Королева заходит в Вестминстерское аббатство последней, а выходит первой. Не нарушайте правил! | Источник: AP 2017

Держите в голове две вещи: королева всегда входит последней, а выходит первой.

Поэтому не вздумайте опаздывать и не пытайтесь побыстрее выскочить из дверей, отпихнув Ее Величество. Это, знаете, как-то не принято.

Как разговаривать с другими членами королевской семьи?

С молодыми членами королевской семьи, например, с герцогиней Кембриджской, лучше поступать по этикету, если вам не позволили быть менее формальным | Источник: AFP 2017

Вот тут все зависит от их возраста. С теми, кто постарше, лучше придерживаться этикета, а вот как быть с молодыми?

Специалисты по этикету говорят, что лучше всего перед встречей спросить их личного секретаря, что они предпочитают. Если же личный секретарь по какой-то причине отсутствует, то следуйте протоколу: «Ваше королевское высочество» при первом обращении, а дальше уже «сэр», или «мэм».

А что надевать?

Как-то так. И никаких клетчатых брюк! | Источник: Andrew Worley / CC0

И вот тут мой вам совет: обратитесь к специалистам, которые до тонкостей знают, что можно, а что нельзя. Как правило, в приглашении будет сказано, что от вас ожидается.

Есть и еще один неожиданный момент: гораздо сложнее справиться с мужским туалетом, нежели с женским.

Итак, если вы принадлежите к сильной половине человечества и кроме джинсов, свитеров и маек с куртками никогда ничего не носили, то вас ждет большая проблема, потому что на королевскую свадьбу положено являться в так называемом утреннем костюме.

Разумеется, цилиндр не сделает из вас Стивена Фрая, но значительности может и прибавить. | Источник: AFP 2017

Исторически все понятно: свадьбы происходили по утрам, и было очевидно, что джентльмены являлись на них в нарядах, предназначенных для утренних визитов.

Вам потребуется обрезанный пиджак — это такое пальто с укороченными передними фалдами (восходит к временам, когда на свадьбу требовалось прибывать верхом), однобортное и застегивающееся на одну пуговицу. Цвет может быть серым или черным. Сюда допускаются жилеты серого или любого другого ненавязчивого цвета, либо с не слишком нахальным рисунком, и штаны в полоску.

Говорят, что кое-где допускаются и брюки в клетку, но вроде бы на это не хмурятся только в Шотландии.

Сюда же полагается цилиндр, перчатки, и, если следовать всем правилам, — зонт. Потому что капризов английской погоды еще никто не отменял.

А дамы?

Если вы не уверены, как одеться, берите пример с Ее Величества. Королева на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон | Источник: AP 2017

Женщины могут быть в платьях, либо костюмах. Туфли должны подходить ситуации: если прием намечается на открытом воздухе, то шпильки могут поставить вас в неудобное положение, потому что вы будете постоянно проваливаться в почву, портя безупречный газон.

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Если венчание происходит в церкви, то рукава платья либо пиджака должны быть длинными.

Шляпы не являются обязательным аксессуаром, но их наличие приветствуется.

Помните, однако, что слишком широкие поля не позволят вам целовать воздух возле уха хорошо знакомых дам (так называемый, поцелуй высшего света).

Впрочем, существует особая техника поцелуев с соответствующим наклоном головы, но если ваша знакомая тоже решила нарядиться в шляпу с широкими полями, то у вас могут возникнуть проблемы. Так что лучше всего подойдут аккуратненькие, маленькие шляпки, куда вы можете прикрепить для шарма небольшую вуаль, или цветочек.

Источник: AP 2017

Да, и не вздумайте являться в белом (это — прерогатива невесты), или в черном (это все-таки свадьба, а не похороны).

Что дарить?

Учтите, что тут все зависит от желаний конкретной пары. Помните, что они и так получат массу драгоценностей и прочих дорогих и экстравагантных подарков от семьи жениха.

У королевы одна из лучших коллекций ювелирных изделий в мире, так что не надо пытаться ее перещеголять | Источник: Anne Edgar / CC0

Недаром у королевы Елизаветы одна из лучших частных коллекций ювелирных изделий в мире.

Не пытайтесь и соревноваться с правительствами дружественных держав: например, принцессе Елизавете и Филиппу правительство Кении подарило на свадьбу сафари-лодж, а папа римский прислал парочку антикварных чашек огромной стоимости.

Уверяю вас, что, поскольку речь идет о молодых людях, которые все-таки живут в современном мире, то они, скорее всего, составят некий свадебный список, которому вы и можете следовать. В хозяйстве всё может пригодиться.

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон