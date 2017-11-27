Принц Гарри и Меган Маркл откровенно рассказали о своих отношениях

33-летний принц и его 36-летняя невеста рассказали корреспонденту канала о том, что познакомились через общую подругу, имя которой предпочли скрыть из уважения к ее частной жизни. Они признались, что в начале июля 2016 года они встретились несколько раз, после чего принц Гарри пригласил Меган Маркл в пятидневную поездку в Ботсвану.

Принц сообщил, что сделал предложение в начале ноября в Ноттингем-коттедже в Кенсингтонском дворце. «Это был потрясающий сюрприз. Очень мило, естественно и очень романтично, — добавила Меган Маркл. — Он опустился на одно колено. Честно говоря, я с трудом могла дождаться, когда он закончит говорить. Это было что-то вроде “Можно я скажу “да” прямо сейчас?”».

Невеста принца рассказала, что за эти полтора года, что они встречались, они никогда не расставались дольше, чем на две недели. Что же касается своего знакомства с королевой Елизаветой II, американская актриса сообщила, что виделась с ней несколько раз и отметила, что она «невероятная женщина».