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22:59 (мск), источник: Газета.Ру

Принц Гарри и Меган Маркл откровенно рассказали о своих отношениях

Принц Гарри и Меган Маркл дали первое интервью каналу BBC, сообщает US Weekly.

33-летний принц и его 36-летняя невеста рассказали корреспонденту канала о том, что познакомились через общую подругу, имя которой предпочли скрыть из уважения к ее частной жизни. Они признались, что в начале июля 2016 года они встретились несколько раз, после чего принц Гарри пригласил Меган Маркл в пятидневную поездку в Ботсвану.

Принц сообщил, что сделал предложение в начале ноября в Ноттингем-коттедже в Кенсингтонском дворце. «Это был потрясающий сюрприз. Очень мило, естественно и очень романтично, — добавила Меган Маркл. — Он опустился на одно колено. Честно говоря, я с трудом могла дождаться, когда он закончит говорить. Это было что-то вроде “Можно я скажу “да” прямо сейчас?”».

Невеста принца рассказала, что за эти полтора года, что они встречались, они никогда не расставались дольше, чем на две недели. Что же касается своего знакомства с королевой Елизаветой II, американская актриса сообщила, что виделась с ней несколько раз и отметила, что она «невероятная женщина».

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке.

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