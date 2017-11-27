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27 ноября, источник: РИА Новости

Медведев посетил биеннале современного искусства на Крымском валу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник ознакомился с экспонатами Московской биеннале современного искусства, которая проходит в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев во время посещения седьмой Московской международной биеннале современного искусства, которая проходит в в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу. 27 ноября 2017.

В основном проекте представлены работы 52 художников из 25 стран мира, в том числе известной исландской певицы и художника Бьорк Гудмундсдоттир.

В этом году впервые биеннале в Москве проходит четыре месяца вместо одного — с середины сентября по январь. В числе участников художники из Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконга, США, Турции, Японии и Швейцарии, в том числе Мэтью Барни и Олафур Элиассон, которые создают новые работы специально для участия в Московской биеннале.

Из российских художников для участия в основном проекте отобрали работы творческого объединения «Куда бегут собаки», Алексея Мартинса, Даши Намдакова, Анастасии Потемкиной, Ильи Федотова-Федорова, Вали Фетисова.

Осматривал экспонаты Медведев в компании президента Московской международной биеннале современного искусства Юлии Музыкантской.

«Хорошая выставка… Я на самом деле к современному искусству хорошо отношусь. Нам в Москве современного искусства не хватает», — сказал премьер после осмотра.

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