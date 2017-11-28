Десятки домов Владивостока во вторник останутся без света

Часть Владивостока сегодня, 28 ноября, останется без электроэнергии. Отключения связаны с плановым ремонтом объектов МУПВ «ВПЭС». Он начнётся в 9:00 и закончится к 17 часам, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «Владивостокского предприятия электрических сетей».

В зависимости от сложности ремонта отключения могут длиться от двух до восьми часов. В список попали следующие адреса:

Александровича: 61, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 126, 130, 130а;.

Бестужева: 22;.

5-я Восточная: 44, 44а, 46;.

Выселковая: 3б, 3 В, 3 г, 4 В, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25;.

Днепровская: 29, 92;.

Дубовая: 21, 25, 27, 33;.

Калинина: 108, 110, 110а, 116, 159, 161, 163;.

проспект Красного Знамени: 95а;.

Маковского: 11;.

Некрасовская: 70;.

Пихтовая: 26а, 26б, 26 В, 26 г, 32;.

Планерная: 34, 46, 46а;.

Сафонова: 3, 7, 8, 9, 10, 12;.

Талалихина: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12;.

Черняховского: 3, 9.