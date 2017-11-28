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11:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

КФУ впервые вошел в рейтинг лучших вузов мира по направлению «Физические науки»

(Казань, 27 ноября, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет впервые вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала Times Higher Education (THE) по направлению «Физические науки», заняв позицию 301−400. Об этом сообщается на портале КФУ.

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг по пяти научным направлениям: «Искусство и гуманитарные науки», «Социальные науки», «Бизнес и экономика», «Науки о жизни», «Физические науки».

Всего в рейтинг вошли десять российских университетов, восемь из которых представляют «Проект 5−100» (госпрограмма поддержки крупнейших российских вузов). В их числе и Казанский федеральный университет.

Российская высшая школа в рейтинге также представлена Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом. В прошлом году Россия была представлена лишь Московским физико-техническим институтом и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ».

Первые четыре места в международном предметном рейтинге заняли вузы из США: Принстонский университет, Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт. На пятом и шестом местах — британские Кэмбридж и Оксфорд соответственно.

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