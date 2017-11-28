КФУ впервые вошел в рейтинг лучших вузов мира по направлению «Физические науки»

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг по пяти научным направлениям: «Искусство и гуманитарные науки», «Социальные науки», «Бизнес и экономика», «Науки о жизни», «Физические науки».

Всего в рейтинг вошли десять российских университетов, восемь из которых представляют «Проект 5−100» (госпрограмма поддержки крупнейших российских вузов). В их числе и Казанский федеральный университет.

Российская высшая школа в рейтинге также представлена Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом. В прошлом году Россия была представлена лишь Московским физико-техническим институтом и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ».