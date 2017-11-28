Путин впервые приедет на Архиерейский собор

Источник: РИА Новости

«Есть», — ответил он на вопрос, есть ли в планах президента посетить Архиерейский собор.

В свою очередь, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сказал РИА Новости, что это произойдет впервые.

Отвечая на вопрос о прошлых встречах Владимира Путина с архиереями РПЦ, а также приезжавшими в Москву предстоятелями и представителями поместных православных Церквей мира, Волков уточнил, что эти встречи проходили в Кремле.

Архиерейский собор пройдет 29 ноября — 2 декабря и соберет гостей со всего православного мира, а 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на которое прибудут сотни иерархов со всего мира.

Заседания Архиерейского собора пройдут в кафедральном храме Христа Спасителя, их по традиции возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За четыре дня собор должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах.