Путин впервые приедет на Архиерейский собор
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приедет в Храм Христа Спасителя на Архиерейский собор Русской православной церкви, сообщил РИА Новости
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приедет в Храм Христа Спасителя на Архиерейский собор Русской православной церкви, сообщил РИА Новости
«Есть», — ответил он на вопрос, есть ли в планах президента посетить Архиерейский собор.
В свою очередь,
Отвечая на вопрос о прошлых встречах Владимира Путина с архиереями РПЦ, а также приезжавшими в Москву предстоятелями и представителями поместных православных Церквей мира, Волков уточнил, что эти встречи проходили в Кремле.
Архиерейский собор пройдет 29 ноября — 2 декабря и соберет гостей со всего православного мира, а 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на которое прибудут сотни иерархов со всего мира.
Заседания Архиерейского собора пройдут в кафедральном храме Христа Спасителя, их по традиции возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За четыре дня собор должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах.
Архиерейский собор — высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом и синодом не реже одного раза в четыре года. В этом году его участники вспомнят не только возрождение патриаршества на Руси в 1917 году, после более чем 200-летнего синодального периода (подчинения церкви государству), но и столетие начала Поместного собора РПЦ, на котором был избран первый в новое время патриарх Тихон, и столетие революционных событий и последовавших затем атеистических гонений.