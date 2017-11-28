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00:40 (мск), источник: Известия

ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру

Инспектор ДПС не может запретить водителю видеосъемку. Об этом сказано в письме за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова. Ранее из административного регламента ГИБДД исключили норму о том, что полицейский не должен препятствовать съемке, и это вызвало общественный резонанс.

Источник: РИА "Новости"

Михаил Черников напомнил, что свободно получать, передавать, производить и распространять информацию граждане имеют право по Конституции. По словам экспертов, сотрудники ДПС зачастую оказывают психологическое давление на водителей и запрещают им записывать разговор, ссылаясь на изменение регламента.

Госавтоинспекция направила в свои региональные подразделения письмо, разъясняющее право участников дорожного движения проводить фото- и видеосъемку, а также аудиозапись взаимодействия с сотрудником полиции. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал начальник ГИБДД Михаил Черников.

Как сказано в письме, норма, обязывающая сотрудника полиции не препятствовать съемке, действительно исключена из регламента ГАИ, но это не означает, что водитель теперь не может включить камеру или диктофон.

«Данный вопрос в достаточной степени урегулирован действующим законодательством. Право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом закреплено в статье 29 Конституции Российской Федерации», — поясняется в документе.

В письме уточняется, что ограничение права на съемку регулируется законами «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О государственной тайне», «Об оперативно-разыскной деятельности» и некоторыми другими законодательными актами.

Например, снимать полицейских запрещено во время проведения спецопераций и на засекреченных объектах.

«Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований, в административном регламенте не содержится», — отмечается в письме.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предположил, что это не последнее письмо, которое ГИБДД придется рассылать в территориальные подразделения. По его словам, полицейские восприняли отсутствие нормы о съемке в регламенте как ее отмену.

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— Многие инспекторы ДПС начали запрещать съемку и оказывать психологическое давление на водителей, демонстрируя регламент как доказательство отсутствия разрешения на съемку. Они начали действовать по формуле «что не разрешено, то запрещено». Поэтому с ними, конечно, нужно проводить разъяснительную работу, но лучше вернуть норму в регламент, — уверен Петр Шкуматов.

Председатель профсоюза сотрудников и ветеранов правоохранительных и силовых структур Алексей Лобарев считает, что право на съемку облегчает жизнь не только водителям, но и самим сотрудникам ГИБДД.

— Меньше провокаций со стороны водителей-нарушителей, меньше оскорблений сотрудников дорожной службы. Вторая сторона медали — это исключает коррупционную составляющую — поборы, договорные отношения. Здесь выигрывают обе стороны, — отметил Алексей Лобарев.

Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября этого года. Одним из важных изменений стало возвращение пункта, разрешающего инспекторам проверять автомобили вне постов ДПС.

В МВД не смогли дать оперативный комментарий о том, чаще ли сотрудники ГИБДД стали препятствовать съемке после вступления в силу документа.

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