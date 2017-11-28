Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Источник: Известия

Заплати налоги

До 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами (включая не только машины, но также, например, яхты или снегоходы), гаражами или машино-местами, необходимо заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Уведомления с суммой назначенных платежей Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала еще осенью, получить их большинство налогоплательщиков должны были до 30 октября. Правда, если письмо по каким-то причинам не дошло, то ответственность за неуплату налога всё равно лежит на налогоплательщике, а не на ведомстве. Так что всю информацию лучше лишний раз проверить в личном кабинете на сайте ФНС.

Если же налог до 1 декабря уплачен не будет, то, помимо долга, неплательщику уже со 2 декабря начнут начисляться пени, неуплата которых, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу.

Зато у тех, кто не согласен с назначенной суммой, есть больше времени на то, чтобы заплатить налог, а затем добиваться справедливости. Обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до сих пор.

Юридическим лицам при уплате налогов следует быть внимательнее с корреспонденцией от налоговой службы. С 1 декабря 2017 года вступают в силу новые требования к оформлению платежных документов — в частности, изменились требования, касающиеся указания назначения платежа. Если этот пункт отсутствует или указан неверно, то деньги просто не будут зачислены в бюджет, и, соответственно, компания окажется в должниках.

С начала декабря всем организациям, неверно указавшим назначение платежа, ФНС будет направлять информационное письмо с кодом ошибки и просьбой ее исправить.

Правда, если выяснится, что ошибка была допущена на стороне банка, то все вопросы налоговики будут решать именно с кредитной организацией.

Знак Ш, ОСАГО и общественный транспорт

Источник: РИА "Новости"

С 1 декабря 2017-го получить штраф могут водители, поменявшие резину на «зимнюю», но не наклеившие на свой автомобиль знак Ш. Соответствующие поправки были внесены в ПДД еще в апреле этого года. Изменения в правила внесли из-за разницы в длине тормозного пути у автомобиля с «зимними» шипованными колесами и с обычной «летней» резиной. «Переобутая» машина на зимней дороге останавливается значительно быстрее, так что в случае экстренного торможения водителю следующей сзади машины с «летними» колесами может просто не хватить времени для того, чтобы избежать столкновения.

В ГИБДД рассчитывают, что наличие предупреждающего знака позволит другим водителям правильнее рассчитать дистанцию. На фоне нововведений дефицит на такие наклейки возник еще в начале осенне-зимнего сезона 2017 года.

Кроме того, участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли, в случае если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей. С 1 декабря это ограничение снимается.

Хорошие новости ждут пассажиров общественного транспорта: поездки на нем должны стать более безопасными. С первым зимним месяцем в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом.

Теперь перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную, будут специальные контролеры.

Результаты инспекции должны будут заноситься в специальный журнал. Правда, поскольку контролеров выбирают сами перевозчики, пока неясно, насколько эффективной окажется эта система.

Ограничения на мясо и мебель

Источник: AP

С 1 декабря 2017 года будет введено временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. Об этом стало известно еще в середине ноября. Тогда в Россельхознадзоре объяснили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста.

Запрет коснется свинины, а также мяса крупного рогатого скота. Когда он будет снят, точно не известно.

Эксперты уже заявили, что Бразилия является одним из самых крупных поставщиков и запрет на импорт мяса из страны может привести к росту цен на мясную продукцию. В то же время глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков рассказал порталу iz.ru, что эти ограничения вряд ли приведут к «катастрофическому» подорожанию.

Еще одно ограничение на покупочном фронте коснется в первую очередь мебельщиков.

С 1 декабря 2017 года в рамках госзакупок можно будет приобретать только мебель, произведенную в России или странах ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии).

Эта мера не затрагивает интересы граждан напрямую, но в перспективе может привести к росту отечественного рынка мебели и, соответственно, снижению цен на продукцию. Ограничение будет действовать в течение двух лет.

Недвижимость и капремонт становятся прозрачнее

Источник: РИА "Новости"

Сразу два изменения в начале зимы будут введены по инициативе Минстроя России. Так, ведомство представило методику расчета стоимости работ по капремонту, на основании которой все регионы к декабрю 2017-го должны были провести перерасчет. Это было сделано на фоне массового недовольства россиян суммами, которые ежемесячно начислялись им за капитальный ремонт.

В ведомстве рассчитывают, что таким образом его стоимость удастся сделать более прозрачной, а управляющим компаниям будет сложнее наживаться на этой строке в счетах за ЖКХ.

Замглавы ведомства Андрей Чибис уже предупредил, что Минстрой намерен «жестко проконтролировать» исполнение новой методики.

Более прозрачными также могут стать цены на рынке строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров — в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих. Подотчетными становятся даже данные о тарифах на грузоперевозки по железной дороге. Предполагается, что всё это позволит ужесточить контроль за завышением цен на строящееся жилье.

Лицензия на аборты

Источник: AP

Клиники и больницы, получившие общую медицинскую лицензию по направлению «акушерство и гинекология», больше не смогут производить аборты. 1 декабря 2017 года вступает в силу постановление правительства, принятое еще в декабре 2016-го.

По нему, оказывать такие услуги смогут только медицинские учреждения, получившие специальную лицензию.

Инициатором внесения изменений выступило Министерство здравоохранения. Представитель ведомства Олег Салагай тогда объяснил, что в Минздраве рассчитывают таким образом наладить учет медучреждений, оказывающих подобные услуги. Ранее это делалось за счет анализа выплат, сделанных Фондом обязательного медицинского страхования, но этой информации оказалось недостаточно.