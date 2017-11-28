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00:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Один из самых популярных сайтов на планете уличили в масштабной утечке

Администрация одного из самых популярных сайтов для загрузки фотографий Imgur признала факт масштабной утечки данных пользователей. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным сайта, крупный взлом произошел в 2014 году. Тогда злоумышленникам удалось украсть информацию 1,7 миллиона пользователей, в том числе логины и пароли для доступа к аккаунту на Imgur.

Брешь обнаружил автор блога об интернет-безопасности Трой Хант (Troy Hunt). Он сообщил подробности администрации Imgur, после чего та в течение суток смогла устранить уязвимость. Кроме того, всем пользователям были разосланы рекомендации по смене пароля.

Операционный директор Imgur Рой Сегал (Roy Sehgal) объяснил, что хакеры смогли получить доступ к базе данных с электронными адресами юзеров. В данный момент расследование продолжается, но, по предварительной информации, злоумышленникам удалось взломать систему шифрования паролей.

В октябре специалисты по безопасности сообщали, что главной киберугрозой года остается фишинг. Злоумышленники часто рассылают письма с фальшивыми ссылками, по которым якобы необходимо обновить пароль или другие данные, включающие личную информацию о пользователе.

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