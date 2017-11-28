Один из самых популярных сайтов на планете уличили в масштабной утечке
Администрация одного из самых популярных сайтов для загрузки фотографий Imgur признала факт масштабной утечки данных пользователей. Об этом сообщает The Daily Mail.
Администрация одного из самых популярных сайтов для загрузки фотографий Imgur признала факт масштабной утечки данных пользователей. Об этом сообщает The Daily Mail.
По данным сайта, крупный взлом произошел в 2014 году. Тогда злоумышленникам удалось украсть информацию 1,7 миллиона пользователей, в том числе логины и пароли для доступа к аккаунту на Imgur.
Брешь обнаружил автор блога об
Операционный директор Imgur Рой Сегал (Roy Sehgal) объяснил, что хакеры смогли получить доступ к базе данных с электронными адресами юзеров. В данный момент расследование продолжается, но, по предварительной информации, злоумышленникам удалось взломать систему шифрования паролей.
В октябре специалисты по безопасности сообщали, что главной киберугрозой года остается фишинг. Злоумышленники часто рассылают письма с фальшивыми ссылками, по которым якобы необходимо обновить пароль или другие данные, включающие личную информацию о пользователе.