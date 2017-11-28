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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Выставка работ особенных детей проходит во Владивостоке (фото)

В выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры открылась выставка творческих работ особенных детей и взрослых с инвалидностью, сообщает «Deita. ru».

Яркие, жизнерадостные работы, выполненные в самых различных техниках, встречают посетителей выставки. Есть здесь образы, созданные в технике монотипия, энкаустика (рисование утюгом), аппликации, канзаши, топиарии, вышивка по канве и вышивка лентами, рисунки пластилином и роспись по готовым формам. Работы светлые, добрые, в которые вложен очень большой труд. Ведь даже самые простые мазки красками особенным деткам даются не просто. И порой только с помощью великого терпения им совместно с педагогом удаётся освоить новые, такие простые для многих, навыки.

Цель выставки, которую разместил в своих залах Приморский центр народного творчества, показать, каких результатов можно достичь в работе с особыми детьми.

О выставке, о важности творчества для людей с особенностями развития корреспондент «Deita.ru» говорила с председателем городской общественной организации инвалидов «Владивосток», организатором выставки, Раисой Лебединец.

Раиса Петровна рассказала, что в выставочном зале представлены работы детей и взрослых, которые занимаются по проекту «Родительский клуб детей инвалидов «Звезда надежды». В феврале этого года общественная организация инвалидов «Владивосток» выиграла городской конкурс социальных проектов. На полученные средства приобрели необходимое оборудование, материалы и работа закипела. Дети занимаются в клубе, в оборудованном кабинете, к некоторым, особенно сложным деткам, преподаватель приезжает на дом, проводят занятия и на территории школ, имеющих на своём попечении детей со сложностями развития. Занятие творчеством всем участникам приносит немалое удовольствие, и только можно представить, какое счастье победы испытывает ребёнок и его родители. И не важно, в какой технике работал ребёнок, и сколько ему лет, совсем малыш или вполне взрослый человек. Главное, что он получил радость, обрёл новый навык и есть результат, который можно увидеть, показать родителям и друзьями, и вдохновиться на новые победы. Занимаются по проекту люди самых разных возрастов. Младшему из них всего пять лет. Приходят на занятия и взрослые люди — мамы, папы и бабушки у которых самих есть инвалидность, и вместе с ними занимаются их дети и внуки.

Давно известно, что на ладонях рук расположены точки, являющиеся проекциями зон головного мозга человека. Или как ещё говорят: «Руки — это выведенный на поверхность головной мозг». Вот почему, с самого раннего возраста необходимо заниматься с детьми творчеством — рисовать, лепить, клеить. Эти занятия развивают моторику пальцев рук, воздействуют на головной мозг, тренируя способность к мышлению, развивают координацию движения. Поэтому понятна важность таких занятий для людей, у которых волею судьбы есть проблемы в физическом и ментальном развитии.

Выигранный социальный проект «Родительский клуб детей инвалидов «Звезда надежды» был рассчитан на год, но, как уверенно сказала Раиса Петровна Лебединец, работа не будет остановлена в любом случае. Проект обязательно продолжит жить — и дети и взрослые будут заниматься дальше, получая без сомнения немалую пользу.

Выставка продлится до 7 декабря.

Ирина Павленко.

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