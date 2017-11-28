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03:22 (мск), источник: Восток Медиа

Одну из улиц Владивостока закрыли почти до конца года

Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные дороги.

Источник: Восток Медиа

На одной из улиц приморской столицы почти до конца 2017 года дорожные рабочие ограничили движение. В течение месяца, а именно до 27 декабря, владивостокским автомобилистам придётся пользоваться объездными путями. Срочные ремонтные работы понадобились в районе Маравьёва-Амурского, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию города.

По данным пресс-службы мэрии, неудобства объясняются ремонтом подпорной стены и системы ливневой канализации в районе дома № 26 по улице Муравьёва-Амурского. Из-за этого дорожникам пришлось ограничить движение и парковку транспорта по улице Славянской во Владивостоке. Ограничения будут действовать по 27 декабря включительно.

Сотрудники управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока уточнили, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительных работ блокировано движение и парковка транспортных средств по улице Славянской от дома № 26а по улице Муравьева-Амурского до дома № 20 по улице Тунгусской.

«Объезд автотранспорта осуществляется по улицам Тунгусской, Ковальчука, Светланской и Махалина», — обратились к горожанам представители администрации.

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