Одну из улиц Владивостока закрыли почти до конца года
Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные дороги.
Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные дороги.
На одной из улиц приморской столицы почти до конца 2017 года дорожные рабочие ограничили движение. В течение месяца, а именно до 27 декабря, владивостокским автомобилистам придётся пользоваться объездными путями. Срочные ремонтные работы понадобились в районе
По данным
Сотрудники управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока уточнили, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительных работ блокировано движение и парковка транспортных средств по улице Славянской от дома № 26а по улице
«Объезд автотранспорта осуществляется по улицам Тунгусской, Ковальчука, Светланской и Махалина», — обратились к горожанам представители администрации.